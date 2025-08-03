دراسة: نمط الحياة الصحي قد يقلل خطر الإصابة بالخرف

تم صياغة برنامج شامل يهدف إلى تحسين الوظائف الإدراكية لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقد أثبت هذا البرنامج فعاليته من خلال إظهاره تحسن ملحوظ في درجات الإدراك للمشاركين.

واشتملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعات ويك فورست وكاليفورنيا وهارفارد ومستشفى بريغهام وماساتشوستس العام والتي استمرت عامين على تغييرات في نمط الحياة فقط، دون إضافة أدوية.

وأثبت البرنامج فعاليته في تحسين الوظائف الإدراكية لدى جميع المشاركين، لكن كانت هناك فروقات واضحة في النتائج بناءً على طريقة تطبيق البرنامج، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

برنامج غير دوائي

وأدى برنامج نمط حياة صحي منخفض التكلفة وغير دوائي، استهدف عوامل خطر الإصابة بالخرف، إلى تحسين الصحة المعرفية لكبار السن المعرضين للخطر في تجربة رئيسية.

وشملت التجربة 2111 شخصاً من كبار السن يُعتبرون معرضين لخطر الإصابة بالخرف.

وقارنت التجربة برنامج تدخل منظم ببرنامج آخر أقل كثافة، موجه ذاتياً، ولكنه مشابه.

البرنامج المنظّم

وأظهر المشاركون في البرنامج المنظم تحسناً ملحوظاً في الدرجات الإدراكية المركبة، مقارنة بالمجموعة ذاتية التوجيه بعد فترة تجريبية استمرت عامين.

4 أبعاد

واشتملت تجربة "بوينتر" الأمريكية على أبعاد متعددة: التمارين الرياضية، والنظام الغذائي، والتحديات المعرفية المنتظمة، والمشاركة الاجتماعية، ومراقبة الصحة.

نمط حياة يحمي الوظيفة الإدراكية

وقالت الدكتورة هيذر سنايدر من جمعية الزهايمر الأمريكية: "تُعد تجربة بونتر مهمة لأنها صُممت كتجربة سريرية دقيقة وعشوائية مُحكمة لإثبات ما إذا كان تدخل نمط حياة مُتاح ومستدام يحمي الوظيفة الإدراكية لدى فئات سكانية متنوعة".

وأشارت سنايدر إلى أن "أكثر من 30% من المشاركين كانوا من فئات لم تُمثل تاريخياً في أبحاث الخرف".

وأُجريت أبحاث مكثفة حول أسباب مرض الزهايمر والخرف المرتبط به والحلول الممكنة لهما. ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً. وقد يُعزى ذلك إلى التركيز طويل الأمد على الحلول الدوائية لهذه الحالة.

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