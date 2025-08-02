"أخطر من المرض".. حسام موافي يحذر من خطأ يسبب الفشل الكلوي

كتبت- نرمين ضيف الله:

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، على خطورة الإفراط في تناول المسكنات، مؤكدًا أن هذا السلوك الخاطئ من أبرز أسباب الإصابة بفشل كلوي ينتهي بكثير من المرضى إلى غسيل الكلى بشكل دائم.

المسكنات خطر صامت يدمر الكُلى

وأوضح موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أن الاستخدام العشوائي والمفرط للمسكنات يؤدي إلى تدمير الكلى بشكل تدريجي، واصفًا تأثيرها بـ"المسكنات تنسف الكُلى".

وحذر من الاستهانة بهذا النوع من الأدوية، خصوصًا عندما تُستخدم بلا تشخيص واضح.

50% من مرضى الغسيل الكلوي بسبب الأدوية

وأشار إلى أن الإحصاءات والواقع الطبي يكشفان أن نحو 50٪ من المرضى الذين يخضعون لجلسات غسيل كلى أصيبوا بهذه الحالة نتيجة الإسراف في تناول الأدوية دون حاجة طبية ملحة، لا سيما المسكنات.

لا تعالج العرض وتُهمل السبب

ودعا موافي إلى أهمية تشخيص سبب الألم بدلاً من اللجوء المباشر إلى المسكنات، قائلاً: "المسكن يعالج عرضًا ولا يعالج مرضًا، وأنا ضد علاج الأعراض".

واختتم بالإشارة إلى أن تغطية الألم دون البحث عن مصدره يُعد خطأ كبيرًا يؤدي إلى تفاقم المشكلة الصحية بمرور الوقت.

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