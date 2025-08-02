4 علامات خطيرة قد تكشف إصابتك بسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، خاصة بعد سن الخمسين، ورغم تطوره ببطء في كثير من الأحيان، فإن إهمال العلامات المبكرة قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

وبحسب موقعي healthline وdailymail علامات مبكرة قد تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، والتي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها.

صعوبة التبول، تكرار الحاجة إلى التبول، خاصةً ليلًا، أو الشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل قد تكون مؤشرات مبكرة.

وجود دم في البول أو السائل المنوي، وهي من الأعراض التي لا يجب تجاهلها إطلاقًا وتتطلب استشارة طبية فورية.

ألم أو انزعاج في منطقة الحوض أو أسفل الظهر، يمكن أن يشير إلى انتشار الورم أو ضغطه على الأعصاب القريبة.

ضعف الانتصاب أو تغييرات في الوظيفة الجنسية، من العلامات التي قد تصاحب هذا النوع من السرطان.

ويشدد الأطباء على أهمية الفحص الدوري للبروستاتا، خصوصًا لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض، حيث تزداد فرص العلاج والشفاء في حال اكتشاف السرطان مبكرًا.

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