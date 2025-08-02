"الشواك الأسود".. 7 علامات تكشف إصابتك بالسكرى

كتبت: رودينا ضوه

مرض السكري لا يصيب الإنسان فجأة، بل يسبق ظهوره عدد من الأعراض التي قد تكون خفية أو يعتقد البعض أنها عابرة، لكن الحقيقة أن الجسم يرسل إشارات مبكرة تنذر بوجود مشكلة في تنظيم مستوى السكر في الدم.

بشرة داكنة

علامه على اقتراب جسمك من مرض السكري هو اسمرار الجلد في منطقة الإبط ومؤخرة الرقبة، تسمى هذه الحالة "الشواك الأسود"، وتتميز ببقع جلدية داكنة مخملية على الرقبة أو الإبطين أو الفخذ، هذا العرض علامة على مقاومة الأنسولين، ويجب عدم تجاهله مهما كلف الأمر، وفقًا لموقع timesofindi.

زيادة العطش والتبول

العطش المتكرر والذهاب المتكرر إلى الحمام من العلامات الخفية لمقدمات السكري، يحدث هذا بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، فعندما يرتفع مستوى السكر، يجبر الكلى على بذل جهد أكبر للتخلص من الجلوكوز الزائد عبر البول، تسبب هذه العملية جفاف الجسم، مما يؤدي إلى العطش المفرط، يميل الناس إلى تجاهل هذه العلامة واعتبارها أمراضًا أخرى.

بطء التئام الجروح

إذا لاحظت أن جروحك أو كدماتك تستغرق وقتًا أطول من المفترض للشفاء، فقد يكون ذلك علامة خفية على الإصابة بمقدمات السكري، ارتفاع سكر الدم يعيق تدفق الدم ويضعف جهاز المناعة، مما يبطئ عملية إصلاح الجسم، يبلغ معظم مرضى مقدمات السكري عن تأخر التئام الجروح قبل التشخيص.

عدم وضوح الرؤية

تغيرات الرؤية من الأعراض المميزة لمرحلة ما قبل السكري، قد تعاني من ضبابية الرؤية أو صعوبة في التركيز، يحدث هذا بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز، مما يسبب تجمع السوائل في العينين، ونتيجة لذلك، تتأثر وظيفة العدسة، قد تظهر هذه الأعراض وتختفي، وبالتالي، تزداد احتمالية تجاهلها.

وخذ او حذر

من العلامات المهمة الأخرى لمرحلة ما قبل السكري الشعور بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين، تعرف هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي، وهي قد تكون علامة مبكرة على مرحلة ما قبل السكري.

التعب غير المبرر

تذكر أن الشعور بالإرهاق المستمر ليس علامة جيدة، فهو عرض مهم للعديد من الأمراض، إذا شعرت بتعب غير طبيعي رغم حصولك على قسط كاف من الراحة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على إصابتك بمرحلة ما قبل السكري، يضعف ارتفاع مستوى السكر في الدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة، مما قد يؤدي إلى إرهاق مستمر.

تقلبات الوزن

يميل الأشخاص المصابون بمرحلة ما قبل السكري إلى فقدان الوزن، بل ويكتسب بعضهم بضعة كيلوجرامات، قد تدفع مقاومة الأنسولين الجسم إلى تخزين الدهون الزائدة، أو على العكس، حرق العضلات للحصول على الطاقة، إذا حدث هذا فقدان أو زيادة في الوزن دون أي تغييرات في نظامك الغذائي أو نمط حياتك.

اقرأ أيضا:

هل الموز خطر على مرضى الكلى؟.. هذا ما يحدث لهم

سبب وفاة لطفي لبيب.. 9 أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الحنجرة

علامة في العين تنذر باقتراب السكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

موزة بـ6 ملايين دولار.. زائر يلتهم عملا فنيا شهيرا للمرة الثانية

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟