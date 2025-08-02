تمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار

كتب – سيد متولي

يرتبط البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضًا بالكوليسترول "الضار"، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إذ يؤدي ارتفاع مستوياته إلى تراكم اللويحات في الشرايين، ما يؤدي بدوره إلى أمراض القلب، ويلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في إدارة الكوليسترول.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في خفض LDL وزيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف أيضًا بالكوليسترول الجيد، إليك قائمة بالأطعمة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بحسب timesofindia.

الشوفان

أفضل طريقة لخفض مستويات الكوليسترول هي بدء يومك بتناول دقيق الشوفان، يوفر هذا حوالي 1 إلى 2 جرام من الألياف القابلة للذوبان، تساعد الألياف، وخاصةً بيتا جلوكان، على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، يمكنك إضافة بعض الفواكه مثل الموز أو التوت إلى دقيق الشوفان، ما يضيف نصف جرام إضافي من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على ربط الكوليسترول وسلائفه في الجهاز الهضمي وإخراجه من الجسم قبل وصوله إلى الدورة الدموية.

الأسماك الدهنية

من الطرق الفعالة لخفض الكوليسترول السيئ استبدال اللحوم بالأسماك الدهنية، فاللحوم غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستوى الكوليسترول السيئ، أما الأسماك الدهنية فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي يمكنها خفض مستوى الدهون الثلاثية وحماية القلب من خلال تقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب.

جرّب إضافة الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة والسلمون المرقط والرنجة، يمكنك تناول هذه الأسماك مرتين أسبوعيًا لخفض الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

البقوليات

تبقى هذه الألياف لفترة أطول في جهازك الهضمي، ما يعني أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة، يمكنك تناول الفاصوليا والعدس، والحمص، واللوبيا السوداء، لإنقاص وزنك وخفض الكوليسترول الضار.

المكسرات

ترتبط المكسرات بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، أحد الأسباب هو أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسن جودة جزيئاته، يمكنك إضافة اللوز والجوز والفول السوداني وغيرها من المكسرات إلى نظامك الغذائي.

الجوز، على وجه الخصوص، مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية (حمض ألفا لينولينيك)، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، تناول 60 جرامًا من المكسرات يوميًا يخفض الكوليسترول الضار بنسبة 5% تقريبًا.

الفواكه

التفاح والعنب والفراولة والحمضيات مصادر ممتازة للبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يعرف بمساعدته على خفض الكوليسترول الضار (LDL). يرتبط هذا المركب بالكوليسترول في الجهاز الهضمي ويتخلص منه قبل امتصاصه في مجرى الدم.

إن تناول هذه الفاكهة بانتظام لا يدعم صحة القلب فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحسين الصحة العامة، لغناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.

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