هل يؤثر ارتفاع الكوليسترول على انتصاب الرجال؟.. اعرف الإجابة

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يسبب مشكلات صحية خطيرة، تصل إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن الأمر قد يمتد إلى التأثير على القدرة الجنسية للرجال.

وبحسب موقع ميديكال نيوز توداي، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم قد يسبب ضعف الانتصاب لدى الرجال، وهو نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري.

كيف يسبب ارتفاع الكوليسترول ضعف انتصاب الرجال؟

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يسبب تجمع البلاك في الشرايين ما يمنع تدفق الدم بشكل صحيح، وحدوث خلل في الدورة الدموية الخاصة بالمنطقة التناسلية والقضيب، وهو ما قد يسبب ضعف الانتصاب الذي قد يزيد خطر الإصابة بالضعف الجنسي.

ليس هذا فحسب، فارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يؤثر على قدرة الجسم في إطلاق أكسيد النيتريك بشكل صحيح في مجرى الدم، وهو الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء لأنسجة القضيب ما يؤدي إلى تدفق الدم الذي يساعد على عملية الانتصاب.

علاج ضعف الانتصاب الناتج عن ارتفاع الكوليسترول

يمكن علاجه عن طريق تناول أدوية الستاتينات، التي تثبط إنتاج HMG-CoA، هو بروتين يعتمد عليه الجسم لإنتاج الكوليسترول في الكبد، وعندما تتثبط عملية إنتاجه، يبدأ الجسم في إنتاج المزيد من المستقبلات المسئولة عن إزالة الكوليسترول من مجرى الدم.

نصائح للوقاية من ضعف الانتصاب الناتج عن ارتفاع الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب التدخين.

النوم الجيد.

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