خطر صامت.. 7 أطعمة شائعة تضر بالكبد دون إنذار

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكبد هو مصفاة الجسم الطبيعية؛ يقوم بتنقية الدم، هضم الدهون، وتخزين المغذيات، ولكن بعض الأطعمة الشعبية تجهد هذا العضو الحيوي مع مرور الوقت، دون أن نشعر بالأعراض المبكرة، نعرض هنا أبرز الأطعمة التي تضعف الكبد وتعرضه للخطر، وفقا لموقع "OnlyMyHealth" و"The Times of India".

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز وسكريات مضافة بكثرة عند تناولها يوميًا، يزيد خطر ترسب الدهون داخل خلايا الكبد مع ظهور الالتهابات تدريجيًا.

المأكولات المقلية والوجبات السريعة

هذه الأطعمة مليئة بالدهون المشبعة والتراانس، التي تعيق قدرة الكبد على معالجة الدهون، مسببة التهابات مزمنة وتندب تدريجي.

الإفراط في مثل هذا الطعام يضغط على وظائف الكبد ويتلف خلاياه على المدى الطويل.

اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء الثقيلة

اللحوم المعلبة والنقانق واللحم الأحمر تحتوي على دهون مشبعة ومُعَدلات صناعية، مما يُسبب إجهادًا للكبد نتيجة زيادة الحمولة البروتينية والدهون.

هذا يرفع خطر الالتهاب أو التطور إلى أمراض مزمنة.

الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز المكرر

هذه الأنواع تُرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يحفز مقاومة الإنسولين، وهو عامل أساسي لتكوّن الدهون داخل الكبد.

الكربوهيدرات المكررة تعمل كوقود لتراكم الدهون، فتزيد من خطر أمراض الكبد.

المحليات الصناعية والعسل الأسود الصناعي

برغم الترويج لها كبدائل صحية، فإن بعض المُحليّات الصناعية تسبب تغييرات سلبية في بكتيريا الأمعاء، وتعرقل عملية التمثيل الغذائي في الكبد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والالتهابات.

الملح الزائد والمواد الحافظة

الأنظمة الغذائية عالية الملح تزيد احتباس السوائل وتضغط على الكبد، خصوصًا عند وجود أمراض كبدية مسبقة.

كذلك المواد الحافظة والملونات الصناعية ترفع عبء تنقية السموم، مما يعرقل أداء الكبد ويسرع التلف.

الزيوت الصناعية

هذه الزيوت غنية بأحماض أوميجا-6، التي تسبب الأكسدة والالتهاب عند استخدامها بكثرة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الكبد.

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