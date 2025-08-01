تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة 6 أطفال أشقاء ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، عقب ظهور أعراض حادة عليهم شملت القيء والحمى والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي.

وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي عن وجود مادة سامة مشتقة من المبيدات الحشرية، داخل العينات المأخوذة من جثامين المتوفين.

وتعليقا على النتائج، قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بطب قصر العيني، إن التحاليل أثبتت احتواء العينات على مادة "Chlorfenapyr"، وهي مادة شديدة الخطورة تعمل على شل الجهاز المسؤول عن توليد الطاقة داخل خلايا الجسم، ما يؤدي إلى توقف الأعضاء عن العمل وحدوث الوفاة.

وأضاف "عبدالمقصود" عبر حسابه على «فيسبوك» أن الأعراض تبدأ تدريجيا وتشمل ارتفاع درجة الحرارة وضعفا عاما وزغللة في العين وغثيان وضيقا في التنفس واختلال ضربات القلب، ثم فقدان الوعي، مشيرا إلى أن الوفاة تحدث سريعا لدى الأطفال خلال 48 ساعة بسبب سرعة تأثير المبيد على خلاياهم، بينما قد تمتد لدى الكبار إلى ما بين 10 و15 يوما.

وتابع أن العلاج غير متوفر لأن المبيد يعطل الخلايا بشكل كامل ولا يوجد دواء يعيد تشغيل مصدر الطاقة داخلها، مشددا على أن الوقاية هي الحل الوحيد.

واختتم "عبدالمقصود" تحذيره قائلا: "أدعو الجهات المعنية إلى حظر تداول هذا المبيد للفلاحين، وقصر استخدامه على موظفي الوحدات الزراعية تحت إشراف كامل، مع منع الاحتفاظ بأي بقايا داخل المنازل".

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