انتعاش فوري.. 10 مشروبات تبرد جسمك وتخفف الإحساس بالحر

كتبت- نرمين ضيف الله:

في الأيام الحارة والمشمسة، يصبح الجو غير محتمل، حيث تزيد درجات الحرارة بشكل كبير، ما يجعلنا نبحث عن حلول لتبريد أجسامنا وتخفيف الشعور بالحر.

ويمكن أن تكون المشروبات الباردة هي الحل الأمثل لتبريد الجسم بسرعة، بالإضافة إلى أنها تمنحنا إحساساً بالانتعاش والترطيب.

في التقرير التالي، أبرز 10 مشروبات طبيعية تساعد على تقليل الإحساس بالحر وتمنح جسمك الراحة في الأيام الحارة، وفقا لموقع"WebMD".

الماء المثلج

شرب الماء البارد يعزز من عملية ترطيب الجسم، ويساعد في تنظيم درجة حرارته الداخلية، ويفضل شرب الماء المثلج لأنه يزيد من سرعة امتصاص الجسم للسوائل، ما يساعد في تقليل الحرارة الداخلية بشكل سريع.

عصير البطيخ

البطيخ هو أحد أفضل الفواكه التي يمكن تناولها في أيام الحر. يتكون من حوالي 90% ماء، ما يجعله مثالياً لترطيب الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تساعد في تقليل درجة الحرارة، ويمكنك تحضير عصير بطيخ بارد للاستمتاع بمذاقه الحلو والمنعش.

عصير الليمون والنعناع

عصير الليمون مع أوراق النعناع يعد من المشروبات الرائعة في فصل الصيف.

الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعزز من صحة الجسم، بينما النعناع يعمل كمبرد طبيعي، حيث يساعد على تبريد الفم والمعدة.

يمكن إضافة القليل من العسل لتحلية المشروب دون التأثير على خصائصه الطبيعية.

الشاي الأخضر المثلج

الشاي الأخضر لا يُعد فقط مشروبًا مهدئًا، بل يمكن أن يكون أيضًا من المشروبات التي تساعد في تبريد الجسم.

يحوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، ويمكن تحضيره باردًا مع إضافة بعض الليمون لتحسين المذاق وزيادة الترطيب.

عصير الخيار

الخيار يعد من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، ولذلك يعتبر عصير الخيار من أفضل المشروبات لترطيب الجسم.

يُساعد في تقليل حرارة الجسم ويُخفف من العطش بشكل فعال، ويمكنك إضافة الليمون أو النعناع إلى عصير الخيار للحصول على طعم منعش أكثر.

حليب جوز الهند

حليب جوز الهند هو مشروب غني بالدهون الصحية والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله مفيدًا في تخفيف الإحساس بالحر.

يساعد حليب جوز الهند على ترطيب الجسم بسرعة، كما أن مذاقه الحلو والمنعش يُعد مثاليًا في الأجواء الصيفية.

عصير الأناناس

عصير الأناناس يحتوي على الإنزيمات التي تُساعد في تعزيز عملية الهضم، كما أن احتواءه على نسبة كبيرة من الماء يجعله من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها في الصيف، كما يُعد غنيًا بفيتامين C الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يُعد من المشروبات المثالية في الأجواء الحارة، حيث يحتوي على مزيج من الإلكتروليتات التي تُساعد في ترطيب الجسم بشكل سريع، كما أن طعمه الخفيف يجعله خيارًا محببًا للكثيرين في أيام الحر.

عصير الطماطم

عصير الطماطم ليس فقط لذيذًا، بل يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين التي تساعد في تقليل التأثيرات السلبية لأشعة الشمس.

الطماطم أيضًا غنية بالماء والمعادن التي تساعد في ترطيب الجسم.

مشروب الشاي البارد بالزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدرته على تحسين الدورة الدموية والتخلص من السموم، بينما تحضير الشاي البارد بالزنجبيل وتناوله يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجسم، كما يساعد في تبريده.

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