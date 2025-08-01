كتبت- أسماء مرسي:

خضعت الممثلة التركية جيمري بايسال لعملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم سرطاني حميد في الثدي، وذلك بعد إعلان إصابتها مؤخرا بسرطان الثدي، وهو من الأمراض الشائعة التي تصيب النساء في مختلف المراحل العمرية.

ما هو سرطان الثدي؟

من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، ويحدث عندما تبدأ خلايا غير طبيعية في النمو داخل أنسجة الثدي بشكل غير متحكم به، مُكوّنة أورامًا قد تكون حميدة أو خبيثة.

في حوالي 80% من الحالات، الورم يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ورغم من أن النساء فوق سن الخمسين هن الأكثر عرضة للإصابة، فإن المرض قد يصيب النساء الأصغر سنا، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض سرطان الثدي

تظهر أعراض سرطان الثدي بطرق مختلفة، وقد لا تكون واضحة في بعض الحالات، لكن من أبرزها التي يجب الانتباه لها:

تغير في حجم أو شكل الثدي.

ظهور كتلة صغيرة في الثدي.

إحساس بكتلة أو سماكة غير طبيعية في الثدي أو تحت الإبط، تستمر طوال الدورة الشهرية.

تغيرات في ملمس أو مظهر جلد الثدي أو الحلمة، مثل التجاعيد أو التقشر أو الاحمرار أو التورم.

منطقة صلبة تحت الجلد تشبه قطعة رخامية.

إفرازات شفافة أو مختلطة بالدم من الحلمة.

أسباب سرطان الثدي

يحدث سرطان الثدي نتيجة تحولات في خلايا الثدي، ما يؤدي إلى انقسامها بسرعة مفرطة وتكوين أورام سرطانية.

وهناك عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة، منها:

العمر: تزداد احتمالية الإصابة بعد سن 55.

الجنس: النساء أكثر عرضة من الرجال.

التاريخ العائلي: وجود حالات مماثلة لدى الأقارب من الدرجة الأولى يزيد من الخطر.

العوامل الوراثية: تصل نسبة الإصابات الناتجة عن طفرات جينية موروثة، مثل BRCA1 وBRCA2، إلى نحو 15%.

التدخين: يرتبط استخدام التبغ بزيادة خطر الإصابة.

شرب الكحول: يرتبط استهلاك المشروبات الكحولية بارتفاع معدل الإصابة.

السمنة: الوزن الزائد يُعد من عوامل الخطر الرئيسية.

التعرض للإشعاع: خاصة من تلقوا علاجا إشعاعيا في منطقة الرأس أو الصدر.

مضاعفات سرطان الثدي

أخطر مضاعفات المرض هي سرطان الثدي النقيلي، أي عندما ينتشر الورم إلى أعضاء أخرى مثل الدماغ، الكبد، الرئتين أو العظام.

علاج سرطان الثدي

الجراحة الخطوة الأولى والأساسية في علاج سرطان الثدي، ويتبعها علاجات أخرى حسب طبيعة الحالة، وتشمل الخيارات الجراحية:

استئصال الثدي "كاملا أو جزئيا".

استئصال الورم مع الحفاظ على شكل الثدي.

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