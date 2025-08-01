"القاتل الصامت".. نوع طعام شهير يدمر الدماغ والكلى والقلب

كتبت- أسماء مرسي:

توفر الوجبات السريعة مذاقا لذيذا ووقتا أقل، لكنها في المقابل تدمر صحتك دون أن تشعر، ولكن، هل تعلم تأثيرها على صحة الكلى والدماغ والقلب؟

الوجبات السريعة والدماغ

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة، والتي تُحفز الجسم على تكوين لويحات دهنية في الدماغ، هذه التراكمات تؤدي إلى اضطراب في وظائف الدماغ، ما يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، والسكتات الدماغية، وفقا لموقعي "webmd" و"indiatvnews".

الوجبات السريعة والقلب

تُستخدم كميات كبيرة من الصوديوم في تحضير الوجبات السريعة لتحسين مذاقها والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، هذا بدوره يسبب ارتفاع ضغط الدم، وتلف الأوعية الدموية، فضلا عن، زيادة خطر الإصابة بقصور القلب، النوبات القلبية.

الوجبات السريعة والكلى

الصوديوم الموجود بها يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يرهق الكلى ويضعف قدرتها على تصفية الدم، كما أن الدهون المشبعة والمتحولة ترفع من معدلات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يُضعف نسيج الكلى ويزيد خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

الوجبات السريعة فقيرة بـ الألياف والمعادن والفيتامينات اللازمة لعمل الكلى بكفاءة، هذا يسبب تكون حصى الكلى وغيرها من المشكلات المزمنة.

مضاعفات إضافية للوجبات السريعة

أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

الطفح الجلدي ومشاكل البشرة.

هشاشة العظام وتآكل المفاصل.

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك.

شعور دائم بالتعب والكسل.

ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم.

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