خفية وخطيرة.. 5 أعراض جلدية تكشف أمراض الكبد

كتب – سيد متولي

غالبًا ما يتطور مرض الكبد بصمت، مع ظهور أعراض مبكرة قليلة أو معدومة، ومع ذلك قد يحاول جلدك تحذيرك قبل فوات الأوان، ووفقًا للدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الكبد في جامعتي هارفارد وستانفورد، قد يُظهر الجلد مؤشرات خفية ولكنها خطيرة على خلل في وظائف الكبد.

من اصفرار العينين إلى الحكة المستمرة، قد تشير هذه العلامات إلى مشاكل أعمق مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد، يمكن للتشخيص المبكر والتقييم الطبي أن يُحدثا فرقًا حاسمًا، إليك خمسة أعراض جلدية قد تشير إلى مشاكل في الكبد، ويجب عدم إغفالها أبدًا.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

يُعد اليرقان من أكثر علامات ضعف وظائف الكبد شيوعًا ووضوحًا، يحدث عندما يعجز الكبد عن معالجة البيليروبين بشكل صحيح، وهو صبغة صفراء ناتجة عن تكسر خلايا الدم الحمراء، تتراكم هذه الصبغة في الدم والأنسجة، مما يُعطي الجلد والصلبة (بياض العينين) لونًا أصفر.

يُشدد الدكتور سيثي على ضرورة إجراء تقييم طبي فوري لليرقان، إذ قد يكون أحد أعراض التهاب الكبد، أو انسداد القناة الصفراوية، أو أمراض الكبد المتقدمة.

أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد (الأورام الوعائية العنكبوتية)

الأورام الوعائية العنكبوتية هي مجموعات صغيرة حمراء اللون، على شكل شبكة، من الأوعية الدموية المتوسعة، تظهر غالبًا على الوجه، أو الرقبة، أو أعلى الذراعين، أو الصدر، ترتبط هذه الأورام بارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، الذي قد يرتفع عندما يعجز الكبد عن استقلاب الهرمونات بشكل صحيح.

قد يُشير وجودها - خاصةً عند كثرتها - إلى تليف الكبد أو خلل وظيفي مزمن في الكبد، وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد الكحولية والحوامل، ولكن لا ينبغي تجاهل ظهورها المفاجئ.

احمرار في راحة اليد

احمرار راحة اليد هو عرض يتميز باحمرار مستمر في راحة اليد، وخاصةً عند قاعدة الإبهام والخنصر، ينتج عن اضطراب تدفق الدم واختلال التوازن الهرموني - وخاصةً زيادة هرمون الإستروجين - في أمراض الكبد المزمنة.

يشير الدكتور سيثي إلى أن هذه العلامة غالبًا ما تُفهم خطأً على أنها تهيج أو تعرض للحرارة، ولكنها قد تعكس إجهادًا كبديًا إذا ظهرت دون سبب واضح، ترتبط هذه الحالة عادةً بتليف الكبد، ومرض الكبد الدهني، والتهاب الكبد المناعي الذاتي.

الحكة المستمرة وغير المبررة

الحكة - خاصةً الشديدة ليلاً ودون طفح جلدي - علامة أقل شهرة ولكنها مهمة على خلل وظائف الكبد، قد تنتج عن تراكم الأحماض الصفراوية في مجرى الدم، وخاصةً في حالات مثل ركود الصفراء أو التهاب القناة الصفراوية الأولي (PBC). عادةً ما يصيب هذا النوع من الحكة اليدين والقدمين والأطراف، وقد يكون مزعجًا.

ينصح الدكتور سيثي المرضى بعدم تجاهل الحكة المزمنة، فقد تشير إلى أمراض مبكرة في القناة الصفراوية أو الكبد.

بقع داكنة على الجلد (فرط التصبغ)

قد يظهر اسمرار غير طبيعي أو تغير في لون الجلد - وخاصةً حول العينين والفم وتحت الإبطين - لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة، يحدث هذا نتيجةً لاختلالات هرمونية، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع مستوى الميلانين المرتبط بخلل في وظائف الكبد.

وقد أشارت الدراسات إلى فرط تصبغ الجلد في حالات مثل داء ترسب الأصبغة الدموية، وأمراض الكبد المناعية الذاتية، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، إذا كانت هذه البقع الداكنة حديثة الظهور أو تتفاقم، خاصةً مع أعراض أخرى، فينبغي إجراء فحص طبي.

متى يجب رؤية الطبيب؟

مع أن هذه الأعراض الجلدية قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، إلا أنها قد تُشكل مؤشرات مبكرة حاسمة لأمراض الكبد، ينصح الخبراء بالحفاظ على صحة الكبد من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، والحد من تناول الكحول، وممارسة الرياضة بانتظام، وإجراء فحوصات الدم والتصوير الدوري عند الحاجة.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، وخاصةً مجتمعةً، فمن المهم استشارة طبيب.

اقرأ أيضا:

لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟

لا تأكله.. أخطر نوع طعام يدمر القلب والشرايين ويسبب الجلطات

5 علامات تحذيرية "خفية" تخبرك أن جسمك بحاجة إلى فيتامين د

رجل أردني يتزوج بعد يوم من وفاة زوجته.. ماذا حدث؟

خطفت الأنظار بجمالها في الدوري الإيطالي.. 15 صورة ومعلومات عن أليس سونديرغارد