5 أطعمة تقوي عظامك.. تناولها فورا

للحفاظ على عظام قوية وصحية، النظام الغذائي المتوازن أمرا أساسيا، وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة العظام، نوضحها لكم وفقا لموقع "health".

منتجات الألبان

تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من خطر الكسور وهشاشة العظام.

الخضروات الورقية الخضراء

خضروات مثل الكرنب، السبانخ، والبروكلي غنية بـالكالسيوم، فيتامين ك، والمغنيسيوم، فيتامين ك والمغنيسيوم يعززان كثافة العظام ويقللان من خطر الكسور وهشاشة العظام.

الأسماك الدهنية

كـالسلمون، التونة، والسردين مصادر ممتازة لفيتامين د، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، لذا تناولها بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

المكسرات والبذور

غنية بالعناصر الغذائية المهمة للعظام، لذا الاستهلاك المنتظم يحسن كثافة العظام ويقلل خطر الكسور.

البقوليات

مصادر ممتازة لـالكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تدعم صحة العظام وتحسن كثافتها وتقلل من خطر الإصابة بالكسور.

البيض

البيض مصدر جيد لـفيتامين د والبروتين، وكلاهما ضروري لبناء عظام قوية والحفاظ عليها.

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