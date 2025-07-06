"تلاحظها ليلا".. علامات خفية تدل على الإصابة بمرض السكري

كتبت- شيماء مرسي

العديد من أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تكون خفية، ويمكن تجاهلها بسهولة، ومع ذلك، التعرف المبكر على هذه العلامات قد يحدث فرقًا حاسمًا في التحكم بمستويات السكر في الدم ويمنع المضاعفات طويلة الأمد.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أن الحاجة للتبول أكثر من المعتاد وخاصة ليلا، من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقد يكون من السهل التغاضي عن زيادة عدد مرات الذهاب إلى الحمام ليلا، حتى إرجاع هذا الإزعاج إلى حالات صحية أخرى مثل تضخم البروستاتا، ومع ذلك، فإن التبول الليلي المتكرر قد يكون مؤشرا رئيسيا على أن الجسم يواجه صعوبة في تنظيم مستويات الجلوكوز، مما قد يشير إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

كما إن هذا الاضطراب المستمر في النوم قد يسبب أيضا التعب أثناء النهار، ولكن الشعور بالتعب الشديد هو أيضا مؤشر على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم (أي ارتفاع مستويات الجلوكوز) زيادة الشعور بالعطش، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان الوزن غير المبرر.

لذا يجب استشارة الطبيب فورا، لأنه إذا لم يتم علاج مرض السكري من النوع 2، فإنه يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة بما في ذلك تلف الأعصاب ومشاكل الكلى.

أسباب مرض السكري من النوع الثاني

يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما يفشل البنكرياس في إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين المنتج بشكل فعال.

علامات السكري من النوع الثاني

التبول أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل

العطش الشديد

التعب الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

الحكة حول منطقة الأعضاء التناسلية

الجروح التي تلتئم ببطء

عدم وضوح الرؤية