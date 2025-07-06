خارقة ومفعولها سحري.. 4 مشروبات تدمر الخلايا السرطانية في جسمك

كتبت- أسماء مرسي:

توجد بعض المشروبات الغنية التي تشتهر بقدرتها على حماية الخلايا ومكافحة الأورام، بسبب احتوائها على مركبات طبيعية قادرة على تدمير الخلايا السرطانية.

إليك أفضل 4 مشروبات سحرية تدمر الخلية السرطانية، وفقا لموقعي "health" و"webmd".

عصير الطماطم

سلاحا قويا ضد السرطان بفضل غناه بمضاد الأكسدة الليكوبين، يساعد هذا المركب على حماية الخلايا من التلف الذي يؤدي إلى السرطان، ويزيد من قوة جهاز المناعة، ما يجعله فعالا في الوقاية من سرطانات البروستاتا، الثدي، الرئة، وبطانة الرحم.

عصير الفراولة

تتميز الفراولة بقدرتها على منع تكاثر خلايا سرطان القولون، يعود الفضل في ذلك إلى حمض الإيلاجيك الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان، بالإضافة إلى تحفيز الإنزيمات التي تدمر المواد المسببة للسرطان وتقلل من نمو الأورام.

الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بكونه مُكافحا قويا للسرطان، بسبب قدرته على إبطاء أو منع تطور السرطان في خلايا القولون، الكبد، الثدي، والبروستاتا، ما يجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي.

عصير العنب

يحتوي على مادة الريسفيراترول، وهي مركب يتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاباتن تعمل هذه المادة على منع التلف الذي يحفز عملية السرطان في الخلايا، ما يوفر حماية إضافية ضد المرض.