إعلان

خارقة ومفعولها سحري.. 4 مشروبات تدمر الخلايا السرطانية في جسمك

03:00 م الأحد 06 يوليو 2025

خارقة ومفعولها سحري.. 4 مشروبات تدمر الخلايا السرط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

توجد بعض المشروبات الغنية التي تشتهر بقدرتها على حماية الخلايا ومكافحة الأورام، بسبب احتوائها على مركبات طبيعية قادرة على تدمير الخلايا السرطانية.

إليك أفضل 4 مشروبات سحرية تدمر الخلية السرطانية، وفقا لموقعي "health" و"webmd".

عصير الطماطم

سلاحا قويا ضد السرطان بفضل غناه بمضاد الأكسدة الليكوبين، يساعد هذا المركب على حماية الخلايا من التلف الذي يؤدي إلى السرطان، ويزيد من قوة جهاز المناعة، ما يجعله فعالا في الوقاية من سرطانات البروستاتا، الثدي، الرئة، وبطانة الرحم.

عصير الفراولة

تتميز الفراولة بقدرتها على منع تكاثر خلايا سرطان القولون، يعود الفضل في ذلك إلى حمض الإيلاجيك الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان، بالإضافة إلى تحفيز الإنزيمات التي تدمر المواد المسببة للسرطان وتقلل من نمو الأورام.

الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بكونه مُكافحا قويا للسرطان، بسبب قدرته على إبطاء أو منع تطور السرطان في خلايا القولون، الكبد، الثدي، والبروستاتا، ما يجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي.

عصير العنب

يحتوي على مادة الريسفيراترول، وهي مركب يتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاباتن تعمل هذه المادة على منع التلف الذي يحفز عملية السرطان في الخلايا، ما يوفر حماية إضافية ضد المرض.

اقرأ أيضا:

"الفاكهة المعجزة".. حل طبيعي لمشكلات النبض والرئة

لا تلاحظها بسهولة.. 5 أعراض تدل على الإصابة بسرطان الأظافر

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس

احذر.. تحضير "القهوة" بهذه الطريقة قد يسبب سرطان البنكرياس

مشروبات مشروبات تدمر السرطان الخلايا السرطانية عصير الطماطم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر