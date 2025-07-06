كيف تدمر المشروبات الغازية كليتيك بصمت؟

كشف أخصائي التغذية الروسي فلاديسلاف سيب أن المشروبات الغازية تحتوي على الأكسالات ما يزيد من خطر تكون حصى الكلى.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يسهم حمض الفوسفوريك الموجود في الصودا في تكون الحصى، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضاف: "تناول 500 مليلتر فقط من المشروبات الغازية المحلاة يوميا يمكن أن يزيد من خطر تكون حصوات حمض اليوريك بنسبة 25 %، وهذا ليس مجرد رقم، بل هو تحذير صحي جدي يستدعي الانتباه".

وتابع: "ويعود هذا الخطر إلى المكونات الرئيسية الموجودة في هذه المشروبات. فـالأكسالات، وهي مادة بناء أساسية، تلعب دورًا في تكوين الحصوات. أما حمض الفوسفوريك، فهو يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم وتراكم فوسفات الكالسيوم في الكلى، مما يمهد لتكون الحصوات. ولا ننسى السكر، الذي يساهم في جفاف الجسم، وهو عامل آخر يزيد من خطر تكون الحصوات".

وقد تنشأ مشكلات صحية بسبب وجود فائض من هذه المواد في الجسم، لأنه عند شرب مثل هذه المشروبات، غالبا ما تثقل زيادة قوية قصيرة المدى في تركيز أحد المكونات، كالسكر مثلا، آليات التكيف، وقد تؤدي إلى عواقب صحية غير مرغوب فيها".

وأشار: "يعتمد هذا كثيرا على استعداد الشخص للإصابة بحصى المسالك البولية، ونمط حياته، ونظامه الغذائي".

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر كمية المشروبات الغازية المحلاة التي يتناولها الشخص أمرا بالغ الأهمية، فجميع مكونات المشروبات الغازية المحلاة، بما فيها المشروبات "الحمية"، تؤثر على العمليات الأيضية".

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