دراسة تكشف العلاقة بين صحة القلب وسكري الحمل

كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة نورث وسترن بين ضعف صحة القلب والأوعية الدموية لدى النساء قبل الحمل وبين زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل وتراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية في منتصف العمر.

وحثت نتائج دراسة حديثة على ضرورة مساعدة النساء اللاتي يخططن للحمل على تحسين صحة قلوبهن قبل حدوث الإخصاب، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وهذه التوصية تؤكد على أن الاهتمام بالصحة القلبية للأم قبل الحمل ليس رفاهية، بل هو استثمار حيوي في صحتها على المدى الطويل، وفي صحة طفلها المستقبلي.

وحلل الباحثون بيانات المرضى التي جمعت في الأصل من عام 1985 إلى عام 2010، خلال دراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب (CARDIA).

ومن بين أكثر من 1000 امرأة شملتهن الدراسة، كان متوسط ​​أعمارهن 28.6 عاما، وأنجبت جميع المشاركات طفلاً واحداً على الأقل.

وكانت بيانات فحص صحة القلب والأوعية الدموية ونسبة الكالسيوم في الشريان التاجي لدى المشاركات متاحة لديهن قبل الحمل، ولم يكن لديهن سكري قبل الحمل، وأجرين فحصاً مقطعياً محوسباً واحداً على الأقل، للكشف عن نسبة الكالسيوم في الشريان التاجي.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي يعانين من ضعف في صحة القلب والأوعية الدموية قبل الحمل كنّ أكثر عرضة بشكل ملحوظ لمضاعفات الحمل الناتجة عن سكري الحمل. لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل وجد الباحثون أنهن كنّ أيضًا أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكالسيوم في الشريان التاجي في منتصف العمر، وذلك مقارنةً بالنساء اللاتي يتمتعن بصحة قلبية وعائية أفضل قبل الحمل.

لذا يجب على المريضات المصابات بسكري الحمل وغيره من مضاعفات الحمل متابعة حالتهن مع الطبيب المختص لتحسين صحة القلب بعد الحمل".

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