كيف تؤثر القهوة على الحالة النفسية للمرأة؟

طريقة استجابة أجسامنا للقهوة شخصية للغاية وتتأثر بعوامل متعددة، ولا تقتصر هذه الاستجابة على مجرد الشعور باليقظة، بل تتأثر بمستويات التوتر التي نمر بها، وجودة نومنا، وحتى جنسنا.

وقال أخصائي التغذية الدكتور أندرو جرينلاند أن تناول القهوة بين الساعة 10 و11 صباحاً يكون أفضل لمعظم الأشخاص.

وبهذه الطريقة يدعم الجسم الطاقة، دون التأثير سلباً على النوم، وفقا لموقع "سوري لايف".

قهوة الصباح

كما أن الأشخاص الذين ينتظرون 90-120 دقيقة بعد الاستيقاظ قبل تناول قهوتهم الأولى يميلون إلى التمتع بطاقة أكثر استقراراً، وتوازن هرموني أفضل طوال اليوم.

وقد يؤثر شرب القهوة على معدة فارغة على نظام التوتر لدى الشخص بشكل أكبر. لذلك، ليس من الجيد إذا كنت تعاني من التوتر بالفعل أو من اختلالات هرمونية عندما تكون شديد الحساسية".

وينطبق ذلك بشكل أكبر على النساء.

وينصح جرينلاند بالتأكد من تناول شيء ما قبل شرب فنجان القهوة الصباحي.

القهوة والدورة الشهرية

وبالنسبة للنساء، قد يُفاقم شرب القهوة خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية (المرحلة الأصفرية) أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وذلك لأن الكافيين يرفع مستوى الكورتيزول، في الوقت الذي ينبغي أن يعتمد فيه الجسم بشكل أكبر على البروجسترون، وهو هرمون مُهدئ.

وتُشير نساء عديدات إلى شعورهن بتحسن هرموني كبير عند الالتزام بفنجان قهوة واحد فقط يومياً خلال المرحلة الجُريبية (النصف الأول من الدورة)، والامتناع عنه خلال المرحلة الأصفرية.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية العديدة للقهوة، وخاصة ما يتعلق بمضادات الأكسدة التي توفرها، فإن بعض النساء يتحملنها بشكل جيد، بينما تشعر أخريات بسوء مع مرور الوقت دون أن يُدركن أن القهوة تلعب دوراً في ذلك.

وغالباً ما يكون الأمر متعلقاً بكل فرد؛ لذا، ينبغي على المرأة تقييم فوائد القهوة بشكل شخصي، ومدى تأثيرها على الهرمونات.

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