ما تأثير تناول الشاي بالنعناع على الدماغ؟

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن تناول شاي النعناع له فوائد ملحوظة في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية.

وأجرى الباحثون تجارب على 25 متطوع، حيث تبين لهم أن شرب ما يعادل 200 ملل من منقوع النعناع يساعد على تنشيط عمل الدماغ وتحسين الذاكرة والانتباه وتعزيز القدرات الإدراكية.

وللتأكد من هذه الفوائد، قسم المشاركون إلى مجموعتين: إحداهما لم تتناول شاي النعناع، بينما قدم للأخرى كوب من المشروب، وفقا لموقع "لينتا رو".

وبعد 20 دقيقة من تناول الشاي، خضع الجميع لاختبارات تقيس الذاكرة والقدرات الإدراكية.

وقد لاحظ الباحثون أن أداء المجموعة التي شربت النعناع كان أفضل بشكل ملحوظ في الاختبارات، خاصةً تلك المتعلقة بتذكر الكلمات والصور.

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء أن الذين تناولوا شاي النعناع شهدوا زيادة في تدفق الدم في القشرة الجبهية للدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الوظائف التنفيذية المعقدة.

كما أن التحسن في الأداء الإدراكي حدث بشكل مستقل عن التغيرات في الدورة الدموية، مما يشير إلى أن تأثير النعناع لا يعتمد فقط على تحسين إمداد الدماغ بالأكسجين، يرجح الباحثون أن يعود هذا الأثر إلى تفاعل المنثول (المركب النشط الرئيسي في النعناع) مع كيمياء الدماغ، بما في ذلك تعزيز فعالية الناقل العصبي "الأستيل كولين" الضروري لعمل الذاكرة.

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