لا تتجاهل نزيف اللثة.. قد يكون مؤشر لأمراض خطيرة

من الشائع أن يعتقد الأشخاص أن رؤية القليل من الدم أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط ليس مدعاة للقلق، ويفترض البعض أن هذه علامة على ضرورة تقليل تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، لكن، العكس هو الصحيح تماما.

وأوضحت طبيبة الأسنان ديبا تشوبرا: "قد يشير نزيف اللثة إلى أنك بحاجة إلى تحسين أسلوبك أو انتظامك في التنظيف، كما أنه من الضروري مراجعة طبيب الأسنان لاستبعاد أي مشاكل أكثر خطورة، وهذا النزيف هو علامة تحذير لا يجب تجاهلها أبداً، وفقا لموقع "سوري لايف".

وتابعت: "قد تلاحظ نزيف عرضي في اللثة، خاصة إذا لم تستخدم خيط الأسنان لفترة. هذا أمر شائع، لكن، إذا كانت لثتك تنزف بانتظام، فقد تكون هذه طريقة جسمك لإخبارك بوجود خطب ما لا يجب تجاهله.

الالتهاب ومضاعفاته

قد يشير النزيف المستمر إلى التهاب، غالباً ما يكون ناتجاً عن تراكم الصلصال على طول خط اللثة.

وعندما لا تزال طبقة الصلصال بشكل فعال، يمكن أن تهيج اللثة. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى التهابها، وهي المرحلة المبكرة من أمراض اللثة".

وإذا تُرك الالتهاب دون علاج، فقد يتطور إلى أشكال أكثر خطورة من أمراض دواعم الأسنان، ما قد يؤدي إلى انحسار اللثة وفقدان العظام، وحتى فقدان الأسنان.

فرشاة الأسنان

ومن الأسباب المحتملة الأخرى للنزيف الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات خشنة.

وتوصي الدكتورة تشوبرا باستخدام فرشاة بشعيرات ناعمة وبحركة دائرية لطيفة "قد يبدو التنظيف العنيف كأنك تنظف عميقاً، ولكنه في الواقع قد يُلحق الضرر باللثة والمينا مع مرور الوقت".

التغيرات الهرمونية

وقد تكون التغيرات الهرمونية، وبعض الأدوية، وحتى نقص الفيتامينات، مسؤولة أيضاً عن النزيف. وعلى سبيل المثال، قد يجعل الحمل وبعض أدوية ضغط الدم، اللثة أكثر حساسية وعرضة للنزيف.

ولهذا السبب، يُعد فحص الأسنان بالغ الأهمية، خاصة قبل الحمل أو في بدايته، إذ يساعد في تحديد السبب الجذري.

النزيف والأمراض الخطيرة

كما تُؤكد الدكتورة تشوبرا أن نزيف اللثة قد يسمح للبكتيريا بدخول مجرى الدم، وهو ما ربط بمخاطر أمراض أخرى، مثل السكري، وأمراض القلب. لذلك، لا يجب اعتبار نزيف اللثة أمراً طبيعياً.

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