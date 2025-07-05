فاكهة واحدة يوميا تقي من أمراض القلب والسكتات الدماغية

تناول ثمرة واحدة من الرمان يوميًا قد يكون له تأثير وقائي فعال ضد أمراض القلب والسكتات الدماغية، بفضل ما يحتويه من مركبات طبيعية قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، حسبما ذكر الدكتور هاني أبو النجا، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح أبو النجا في تصريحات لـ"مصراوي" أن الرمان يعد من أغنى الفواكه بمركب "البونيكالاجين" ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية الشرايين من التصلب وتحسين تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى أن دراسات طبية متعددة أثبتت أن تناول عصير الرمان بانتظام يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وفي الوقت نفسه يساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وأضاف أن الرمان أيضًا يساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائه على مادة النيترات الطبيعية، كما يساهم في الحد من الالتهابات المزمنة التي تعد أحد العوامل المسببة لتلف الشرايين وحدوث السكتات الدماغية.

ونوه إلى أن تناول الرمان بانتظام يمكن أن يشكل جزءًا من نمط حياة صحي شامل، مؤكدًا أهمية دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الرمان "قنبلة فوائد" صحية ينبغي أن تكون حاضرة على مائدة من يسعون للوقاية من الأمراض المزمنة، لا سيما أمراض القلب والسكتات.

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