احذر تجاهلها.. 5 علامات مبكرة لـ أمراض الكلى

يتجاهل العديد من الأشخاص بعض الأعراض التي يصدرها جسمك، والتي قد تكشف عن مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض الكلى.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الكلى مهمة للتخلص من الفضلات وتحقيق توازن السوائل في الجسم، لكن هناك خمسة أعراض قد تكشف وجود مشكلة بها، وتتمثل في:

الشعور بالتعب باستمرار

الشعور بالتعب باستمرار حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة قد يكشف مرض الكلى نتيجة تراكم السموم في الدم، ما يجعلك تشعر بالخمول والضعف.

تغير نمط التبول

تغير نمط التبول، مثل التبول أكثر أو أقل من المعتاد، خاصة في الليل، أو ظهور بول رغوي أو فقاعي، أو وجود دم في البول، قد يكشف عن مشكلة في الكلى.

حكة الجلد

حكة الجلد المستمرة أو الشديدة، قد تكون علامة تحذيرية على أمراض الكلى، وتظهر عندما تفشل الكلى في إزالة السموم بشكل صحيح، ما يؤدي إلى جفاف وتهيج الجلد، وحكة شديدة دون طفح جلدي.

التورم

الإصابة بالتورم قد تكون علامة على أمراض الكلى، إذ تتراكم السوائل الزائدة في أجزاء مختلفة من الجسم، ما يؤدي إلى التورم في القدمين والكاحلين واليدين وحول العينين.

فقدان الشهية والغثيان

فقدان الشهية والغثيان علامة على أمراض الكلى، ويحدث عندما تتراكم الفضلات في الدم، ما يؤثر على عملية الهضم، وقد تشعر بالشبع، غثيان أو قيء، ما يسبب فقدان الوزن غير المقصود.

متى تذهب إلى طبيب؟

إذا لاحظتَ واحدة أو أكثر من هذه العلامات التحذيرية، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

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