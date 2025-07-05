تسبب ارتفاع السكر.. عادة شائعة أثناء تناول الطعام تهدد صحتك

يلجأ بعض الأشخاص إلى عادة تناول الطعام بشكل سريع رغم مخاطر هذا الأمر على الصحة بشكل عام، لذا نستعرض الأضرار التي قد تنجم عن هذا التصرف الشائع أثناء الأكل.

أضرار تناول الطعام بشكل سريع

السمنة

تناول الطعام بشكل سريع قد يسبب الإفراط، وبالتالي يؤدي إلى زيادة غير ضرورية في الوزن، وقد يصل الأمر للإصابة بالسمنة.

مشكلات المعدة

تناول الطعام بشكل سريع يسبب مشكلات المعدة، وتحديدا عسر الهضم، مع إحساس شديد بالحرق.

مقاومة الأنسولين

تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ارتفاع ضغط الدم

سرعة تناول الطعام يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة دهون البطن وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

نصائح مهمة لتجنب تناول الطعام بسرعة

تناول الطعام جالسا وحاول أن تأكل بانتباه.

خذ قضمات صغيرة وامضغها جيدا.

قم بتشغيل بعض الموسيقى المزاجية.

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