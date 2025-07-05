يعشقه الملايين.. طعام مفاجئ يفعل العجب بالدماغ والقلب

كتب – سيد متولي

يمكن لوجبة خفيفة شائعة، تُعتبر غالبًا غير صحية، أن تُعزز وظائف الدماغ، هذا ما أكدته الدكتورة نينا شاندراسيكاران، أخصائية أمراض الرئة والعناية المركزة، على حسابها عبر تطبيق تيك توك، والذي يحمل اسم @neenziem.

وشرحت الطبيبة أن هذه الوجبة الخفيفة، والتي يعشقها الملايين حول العالم، تحتوي على ثلاثة مكونات قوية معروفة بتحسين وظائف الدماغ، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضحت قائلةً: "أظهرت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا أنه عند الدراسة وتحتاج إلى حفظ المعلومات، فإن تناول الشوكولاتة يُساعدك في ذلك، إذ تحتوي على الفلافونويدات والكافيين والثيوبرومين، وهي مركبات تُعزز تدفق الدم إلى الدماغ، وتُعزز اليقظة، كما يُمكن أن تُساعد عملية تكوين الذكريات على بقاء ما تدرسه مُثبتًا في دماغك."

وفي بحثٍ لاحق، أوضحت الطبيبة أن "ارتفاع درجات الاختبارات" يرتبط "باستهلاك الشوكولاتة باعتدال"، ويعود ذلك، مرةً أخرى، إلى زيادة "تدفق الدم وتكوين ذاكرة جديدة".

وعلى الرغم من أنها أشادت بالوجبة الخفيفة ووصفتها بأنها من الوجبات التي تستحق التجربة، إلا أنها اختتمت حديثها بتحذير قائلة: "هذا ليس حلاً سحريًا، ومع ذلك، فهي معلومات قيّمة يمكنك تجربتها في اختبارك التالي أثناء الدراسة".

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة لوما ليندا، تُظهر "نتائج دراستين" أن "تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% كاكاو على الأقل، و30% سكر قصب عضوي) له آثار إيجابية على مستويات التوتر، والالتهابات، والمزاج، والذاكرة، والمناعة.

وبينما يُعرف أن الكاكاو مصدر رئيسي للفلافونويدات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُدرس فيها هذا التأثير على البشر لتحديد مدى تأثيره في دعم الصحة الإدراكية، والغدد الصماء، والقلب والأوعية الدموية".

لي إس. بيرك، الحاصل على دكتوراه في الصحة العامة، والعميد المساعد لشؤون البحث في كلية المهن الصحية المساعدة، والباحث في علم المناعة العصبية النفسية وعلوم الأغذية من جامعة لوما ليندا، كان الباحث الرئيسي في كلتا الدراستين، وقال: "لسنوات، درسنا تأثير الشوكولاتة الداكنة على الوظائف العصبية من حيث محتواها من السكر - فكلما زادت كمية السكر، زادت سعادتنا".

وتابع: "وهذه هي المرة الأولى التي ندرس فيها تأثير كميات كبيرة من الكاكاو بجرعات صغيرة، كقطعة شوكولاتة عادية الحجم، على البشر لفترات قصيرة أو طويلة، ونحن متفائلون بالنتائج، تُظهر هذه الدراسات أنه كلما ارتفع تركيز الكاكاو، كان التأثير إيجابيًا على الإدراك والذاكرة والمزاج والمناعة وغيرها من الآثار المفيدة، مثل تحسين وظائف عضلات القلب".

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