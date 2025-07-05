ماذا يحدث لمستويات السكر إذا تناولت المانجو؟.. لن تتوقع تأثيرها

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد إلينوي إن تناول المانجو يوميا قد يحسن حساسية الأنسولين وينظم مستويات السكر في الدم دون زيادة الوزن ويفيد الصحة بشكل عام.

كما أن إضافة المانجو الطازج إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون طريقة بسيطة وممتعة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، لدعم وظيفة الأنسولين بشكل أفضل وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وشملت الدراسة حوالي 50 رجل يعانون من زيادة الوزن والسمنة، تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما، ويعانون من التهاب خفيف.

ومع انتهاء التجربة، لاحظ الباحثون تحسنات عديدة في علامات الصحة الأيضية لدى الرجال الذين تناولوا المانجو الطازجة بانتظام.

وتشير هذه النتائج إلى أن دمج المانجو في النظام الغذائي قد يقدم فوائد جمة في الوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي وإدارتها

وقال الباحثون إنه حتى بعد استهلاك كميات مماثلة من السعرات الحرارية، ظل تكوين الجسم ووزن المانجو ثابتين.

وأظهرت مجموعة المانجو في الدراسة تحسن ملحوظ في حساسية الأنسولين، وذلك دون أي تغييرات في وزن الجسم.

وأشار الباحثون أن تناول المانجو لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

كيف تنظم المانجو مستويات السكر في الدم؟

ارتفاع نسبة السكر فيها يؤدي إلى زيادة الوزن لدى من يعانون من مقاومة الأنسولين، ومع ذلك، تقدم دراسة جديدة نتائج مغايرة تماما، حيث تؤكد أن المخاوف من زيادة الوزن عند تناول المانجو غير مثبتة.

لذا، لا داعي للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين لتوخي الحذر عند اختيار المانجو كفاكهة لتناولها بانتظام.

وأشار الباحون أن الألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينول ومركب يعرف باسم مانجيفيرين الموجودة في المانجو يمكن أن تسهم في خفض ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين استجابة الخلايا للأنسولين.

كما تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتقليل الامتصاص السريع للسكر في الخلايا وتنظيم مستويات السكر في الدم.

كما أن المانجو غنية بفيتاميني أ و ج، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وهي جميعها عناصر مهمة لصحة الأيض بشكل عام.

ما هي كمية المانجو التي يمكن تناولها يوميا؟

لأولئك المعرضين لخطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، يفضل دمج المانجو في نظامهم الغذائي بحذر.

ويمكن تناولها بالتناوب مع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الموسمية الأخرى، والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة لخلق التوازن الغذائي المطلوب، وهذا يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

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