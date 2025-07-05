علامة في الكوع تدل على الإصابة بمشكلة قلبية خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

كشف إيمانويل إيسانج طبيب القلب الأمريكي عن علامة غير معروفة قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة.

وأوضح إيمانويل، يمكن أن يختلف ألم الصدر لدى النساء بشكل كبير عن ألم الصدر الذي يصفه الرجال عادة، وكثيرا ما يساء فهمه أو لا يؤخذ على محمل الجد عند النساء، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

والحقيقة أن النساء قد يعانين من أعراض مختلفة تماما عند الإصابة بنوبة قلبية أو عند وجود انسدادات كبيرة في الشرايين.

وأشار إلى العلامات التي يعاني منها الأشخاص المصاحبة لانزعاج الصدر، والذي قد يكون ناجما عن نوبة قلبية أو انسداد.

وقال: "عادة ما يعاني الأشخاص من انزعاج في منتصف القص في الصدر، والذي يمتد أحيانا إلى الكتف والفك".

وعندما يتعلق الأمر بألم الصدر، غالبا ما نربط تفاقم الألم بالمجهود البدني وتحسنه بالراحة أو بتناول دواء النتروجليسرين، وهذه الأعراض تعتبر مؤشرات كلاسيكية لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

وقد لا يعانون من ألم الصدر التقليدي، وأحيانا قد يعانون فقط من ألم في الكوع أو الفك، أو ضيق في التنفس، وقد يعانون أيضا من التعرق أو الدوار أو الدوخة.

وبالرغم من أن هذه الأعراض قد تكون لها أسباب متعددة، إلا أنها قد تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) إن أعراض النوبة القلبية قد تشمل الشعور بضغط أو ثقل أو ضيق أو انقباض في الصدر، بالإضافة إلى ألم في أجزاء أخرى من الجسم، وقد يبدو الألم وكأنه ينتشر من الصدر إلى الذراعين.

وعادة ما يصيب الذراع الأيسر، ولكنه قد يصيب كلا الذراعين، وتشمل الأعراض الأخرى السعال أو الصفير، والتعرق، وضيق التنفس، والغثيان، والقيء.

وأضافت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) أن ألم الكوع والذراع لا يشير عادة إلى أي مشكلة خطيرة، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب إذا لم يختفي الألم بعد بضعة أسابيع.

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