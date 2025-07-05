توقف عن مشروبات الدايت.. تعديل غذائي بسيط قد يشفي من السكري

في تحول علمي مثير، أظهرت دراسة حديثة من جامعة نوتنجهام أن استبدال المشروبات الغازية الدايت بالماء، يمكن أن يساعد النساء المصابات بالسكري من النوع 2 على فقدان الوزن وتحقيق تحسن ملحوظ في مستويات السكر في الدم، وقد يصل الأمر إلى الشفاء التام من السكري.

مشروبات الدايت والسكري

من المعروف أن المشروبات الغازية ليست الخيار الصحي الأفضل، لكن النقاش حول ما إذا كانت مشروبات الدايت بديلاً صحياً ما زال مستمراً.

كما أن الدراسات السابقة ربطت تناول هذه المشروبات بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2، والآن تظهر الأبحاث الجديدة بوضوح أن الإقلاع عنها يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحة المصابين.

دراسة تؤكد الفوائد

شملت الدراسة 81 امرأة مصابة بالسكري من النوع 2 والسمنة أو زيادة الوزن، وجميعهن كنّ يتناولن مشروبات الدايت بشكل منتظم.

وعلى مدار 18 شهراً، خضع المشاركون لبرنامج شامل يتضمن خطة لإنقاص الوزن، تليها مرحلة للحفاظ على الوزن المستهدف.

وبينما استمر البعض في تناول مشروبات الدايت، فضل البعض الآخر استبدالها بالماء بشكل منتظم، بينما النتائج كانت مفاجئة، إذ أظهرت المجموعة التي استبدلت المشروبات الغازية الدايت بالماء فقدان وزن أكبر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تحسن كبير في حالة السكري.

الماء أفضل من الدايت

في نهاية الدراسة، تبين أن 90% من المشاركات في مجموعة الماء شهدن تحسناً في حالتهم الصحية الخاصة بالسكري، مقارنة بـ 45% فقط في مجموعة المشروبات الغازية الدايت، كما شهدت مجموعة الماء فقداناً أكبر للوزن.

تغيير بسيط.. ونتائج ضخمة

وأوضح الباحثون أن "التوقف عن تناول مشروبات الدايت، رغم كونه تغييراً غذائياً بسيطاً، إلا أنه أثبت تأثيراً بالغ الأهمية على النتائج الصحية على المدى الطويل"، وهذا التعديل البسيط قد يمثل خطوة فعّالة في إدارة السكري من النوع 2 وتحسين نوعية حياة المرضى.

اقرأ أيضا:

نوع أعشاب احذر الإكثار منه.. يضعف القدرة الجنسية ويقلل الحيوانات المنوية

يدمر جسمك وأعضائك.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر

خطأ شائع أثناء تقطيع البطيخ يسبب التسمم الغذائي.. احذره

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس