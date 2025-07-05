دراسة تحذر من برودة اليدين والقدمين: قد تنذر بمشكلة خطرة



كشفت دراسة طبية حديثة أُجريت في جامعة "تشونج شان" الطبية بتايوان، أن فرط حساسية اليدين والقدمين للبرودة – لا سيما عندما يقترن بثقل في الساقين – يمكن أن يكون مؤشراً مبكراً لدوالي الأوردة، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بها بنسبة تفوق 600%.

وبحسب ما نقلته منصة "ستادي فايندز"، فإن تكرار الشعور ببرودة الأطراف ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل قد يمثل نداء استغاثة من الجهاز القلبي الوعائي، خاصةً في حال ترافقه مع أعراض أخرى مثل الإحساس بالثقل في الساقين.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 9,000 مشارك من قاعدة بيانات الصحة الوطنية في تايوان، لتصل إلى نتائج صادمة حول العلاقة بين برودة الأطراف والإصابة المستقبلية بالدوالي.

مستويات متفاوتة من الخطر

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية معتدلة تجاه البرد معرضون بنسبة 50% أكثر للإصابة بالدوالي، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 90% لدى من يعانون من حساسية شديدة.

أما الشعور بثقل الساقين وحده فرفع من خطر الإصابة بنسبة 300%، لكنه يصل إلى أكثر من 600% عندما يتزامن مع برودة الأطراف الحادة.

النساء وكبار السن أكثر عرضة

أكدت الدراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بكل من دوالي الأوردة وفرط حساسية البرد، وهو ما ينسجم مع ما هو معروف طبيًا حول الاختلافات بين الجنسين في أمراض الأوعية الدموية.

كما تزداد معدلات الإصابة بين كبار السن، والعاملين في وظائف تتطلب الوقوف لفترات طويلة.

ما العلاقة بين الدوالي وبرودة الأطراف؟

ويفسر الخبراء هذه الظاهرة بأن الدوالي تؤثر سلبًا على تدفق الدم، مما يدفع الجسم إلى تضييق الشرايين كاستجابة تعويضية.

ويؤدي هذا الانقباض إلى تقليل تدفق الدم إلى الشعيرات الدقيقة في اليدين والقدمين، مسبّبًا الإحساس الدائم بالبرودة.

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