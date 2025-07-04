أعراض خطيرة.. إصابة فتاة بالسرطان بعد معاناتها من ألم في هذه المنطقة

كتبت- شيماء مرسي

أصيبت البريطانية ليا هيوز بسرطان خطير، بعد أن شخص الأطباء أعراضها في البداية على أنها مجرد اختلال في توازن الهرمونات.

وبعد فترة من تجاهل الأعراض انتشر الورم في جميع أنحاء جسد البالغة من العمر 38 عاما، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وقالت هيوز أنها لاحظت في البداية كتلة صغيرة على ثديها الأيمن، لكن أخبرها الأطباء إن "ثدييها المتكتلتين" بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات في الجسم.

ومع ذلك، بعد فترة، تحولت ازداد حجم الكتلة، وبعد إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والخزعة اكتشف الأطباء إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة الذي انتشر إلى كبدها وعظامها ودماغها ورئتيها أيضا.

وخضعت ليا للعديد من العمليات الجراحية بما في ذلك استئصال الثدي والعلاج الكيميائي الوريدي لأكثر من عام، مما أدى إلى السيطرة على السرطان، تطور السرطان وانتشر إلى الدماغ.

ما هو سرطان الثدي؟

يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، ويحدث عندما تتكاثر الخلايا السرطانية في الثدي لتصبح أورام.

ويصيب سرطان الثدي عادة النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو أكثر، ولكنه قد يصيب أيضا من هم أصغر سنا.

علامات سرطان الثدي

تغير في حجم أو شكل أو محيط الثدي.

كتلة أو نتوء في الثدي أو تحت الإبطين تستمر طوال فترة الدورة الشهرية.

تغير في مظهر أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة.

إفرازات ملطخة بالدم أو سائل شفاف.

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