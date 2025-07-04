صديق القلب والدماغ.. مشروب يقي من السكتة الدماغية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة باحثون من جامعة نانتونج في الصين أن تناول كوبين من الشاي غير المحلى يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 21%.

لكن إضافة السكر أو المحليات تؤدي إلى فقدان الفوائد، واستخدم الباحثون بيانات 177,810 من البالغين في المملكة المتحدة، بمتوسط ​​عمر يبلغ حوالي 55 عاما.

ومن بين هؤلاء، كان 147,903 من شاربي الشاي، و68.2% منهم لم يضيفوا السكر أو المحليات إلى الشاي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تشخيص 15003 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك 2679 سكتة دماغية و2908 حالات قصور في القلب، حسبما ورد في المجلة الدولية لأمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون ما يصل إلى كوبين من الشاي غير المحلى يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 21%، وانخفضت احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%، وكانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 7%.

ولم يتم العثور على مثل هذه التأثيرات بالنسبة للشاي المحلى.

لذا فإن تناول كوب من الشاي غير المحلى يحافظ بشكل أفضل على المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك البوليفينول الموجودة في الشاي، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات.

ويمكن للسكريات والمحليات الصناعية أن تعزز مقاومة الأنسولين واضطراب التمثيل الغذائي، وهي عوامل خطر معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

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