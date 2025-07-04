تحذير من أعراض الجيوب الأنفية.. قد تكون جرس إنذار لأورام خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

يصاب الكثير من الأشخاص بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتشمل أعراضه احتقان وسيلان الأنف المستمر وصعوبة التنفس وآلام الوجه والصداع.

ورغم أن هذه الأعراض ترتبط في الغالب بالتهاب أو عدوى في الجيوب الأنفية، فمن المهم الانتباه إلى أنه في بعض الحالات النادرة، قد تشير هذه الأعراض إلى مشكلة صحية أكثر خطورة، مثل وجود ورم كامن.

الجيوب الأنفية وانسداد الورم

الجيوب الأنفية هي فراغات مملوءة بالهواء تقع داخل عظام الجمجمة تحيط بالتجويف الأنفي، وفقا لموقع "news18".

وتؤدي هذه الجيوب دورا رئيسيا في ترطيب الهواء المستنشق وتحسين صدى الصوت.

وقد يسبب الورم في هذه الفراغات أو بالقرب منها انسداد، مما يؤدي إلى أعراض تشبه إلى حد كبير التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

الأورام التي تحاكي التهاب الجيوب الأنفية المزمن

قد تنجم أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن الناتج عن أورام حميدة أو خبيثة مختلفة في تجويف الأنف أو حوله، أو في الجيوب الأنفية، فيما يلي قائمة شاملة بهذه الأورام:

1. أورام الأنف

الأورام الحميدة:

سلائل الأنف

الأورام الوعائية الدموية

الأورام الحليمية المقلوبة

الأورام الخبيثة:

سرطان الخلايا الحرشفية

سرطانات غدية

أورام الغدد الصماء العصبية

2. أورام الجيوب الأنفية

الأورام الحميدة:

الأورام الحليمية المقلوبة

أورام العظام

الأورام الخبيثة:

سرطان الخلايا الحرشفية

سرطانات غدية

الأورام الميلانينية

الأورام اللمفاوية

3. ألم العصب الثلاثي التوائم

تتميز هذه الحالة بألم شديد متقطع في الوجه على طول مسار العصب الثلاثي التوائم، ويمكن أن تحدث في بعض الأحيان بسبب الأورام التي تضغط على العصب.

4. سرطان البلعوم الأنفي

يقع هذا السرطان في الجزء العلوي من الحلق خلف الأنف، ويمكن أن يسبب أعراض مثل انسداد ونزيف الأنف، وغالبا ما يحاكي التهاب الجيوب الأنفية.

5. سرطان البلعوم الفموي

بالرغم من أن هذا السرطان يؤثر في المقام الأول على الحلق، إلا أنه قد يتجلى في احتقان الأنف وأعراض أخرى تشبه أعراض الجيوب الأنفية.

6- أورام نادرة أخرى ولكنها ملحوظة

ورم الخلايا العصبية الشمية

أورام شفانية دهليزية

سرطانات الغدد اللعابية التي تصيب الجيوب الأنفية

أورام البلازما

الساركوما

الأورام داخل الجمجمة، والتي قد تسبب آلام في الوجه اعتمادا على موقعها في الدماغ

أهمية التشخيص في الوقت المناسب

مع أن حالات التهاب الجيوب الأنفية المزمن لا تشير جميعها إلى وجود أورام، إلا أنه لا ينبغي تجاهل الأعراض المستمرة.

ويعد التشخيص المبكر للأورام الحميدة والخبيثة أمرا بالغ الأهمية لتلقي العلاج سريعا.

وغالبا ما يكون التهاب الجيوب الأنفية المزمن حالة حميدة، ولكن لا ينبغي الاستهانة به عندما يصبح مزمن أو غير نمطي.

كما إن إدراك أن هذه الأعراض قد تكون أحيانا أول علامة على وجود ورم قد يكون منقذا للحياة.

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