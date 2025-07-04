حسام موافي: هؤلاء عرضة للإصابة بالفشل الكلوي بشكل مفاجئ

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أن الفشل الكلوي الحاد، أحد أنواع الفشل الكلوي، ينجم عن سببين رئيسيين: انخفاض ضغط الدم لفترة طويلة، وتناول أدوية تؤدي إلى تدمير الكلى.

وبين"موافي" أن الكلى قد تُصاب بالمرض وتتلف تدريجيا دون أن تظهر على المريض أي أعراض واضحة مثل القيء، أو الغثيان، أو فقدان الوزن.

خطورة غياب أعراض الفشل الكلوي

وقال إنه بسبب عدم وجود أعراض مبكرة، يُفاجأ المريض بإصابته بالفشل الكلوي المتقدم عند إجراء فحص روتيني، دون أن يكون اشتكى من أي عرض مُسبق، لذلك، ينصح بشدة بإجراء تحليل وظائف الكلى بشكل دوري ومنتظم، خاصة لكبار السن (فوق سن الستين)، وجعله جزءًا من الفحوصات الروتينية، مثل السكر والدم والكوليسترول.

الأمراض المزمنة وتأثير الضغط على الكلى

أشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن أي مرض مزمن يصيب الكلى، حتى لو كان التهابا بسيطا أو وجود صديد في البول، يمكن أن يتطور مع الوقت ويؤدي إلى الفشل الكلوي.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضغط الدم دورا مهما في صحة الكلى، إذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير ولفترة طويلة، تتوقف الكلى عن العمل.

وأشار إلى أن خطورة هذا الانخفاض تعتمد على الحالة الأساسية للكلى وعمر المريض؛ فالكلى لشخص كبير في السن لا تتحمل انخفاض الضغط بنفس قدرة كلى شاب صغير، كما أن انخفاض الضغط الحاد والمطول، خاصة أثناء العمليات الجراحية أو الحوادث، يؤدي إلى تلف الأنابيب الدقيقة داخل الكلى، ما يسبب الفشل الحاد.

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