صديقة القلب.. فاكهة تقي من السكري وتزيل السموم من الكبد

كتبت- أسماء مرسي:

التفاح من الفواكه الشائعة التي توفر العديد من الفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب، تنظيم مستويات السكر، وحماية الكبد.

وفقا لموقع "health"، إليك تأثير تناول التفاح على مستويات السكر وصحة القلب والكبد:

التفاح وصحة القلب

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه غني بالبوليفينولات التي تسهم في تقليل تصلب الشرايين، ومنع تراكم اللويحات بداخلها، وهذا بدوره يمنع الإصابة بالسكتة الدماغية.

التفاح ومستويات السكر

يتميز التفاح أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، ما يُسهم في تقليل مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى، مركب الفلوريزين الموجود به يقلل من امتصاص السكر في الأمعاء، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

التفاح والكبد

يعمل أيضا كـمُزيل طبيعي للسموم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، وتمنع هذه المواد القوية الجذور الحرة من إلحاق الضرر بخلايا الكبد، ما يضمن عمل الكبد بكفاءة ويحميه من تليف الكبد.

فوائد أخرى للتفاح

بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على القلب والكبد ومستويات السكر، يوفر التفاح مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، منها:

المساعدة في إنقاص الوزن.

دعم صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز جهاز المناعة.

تقليل الالتهابات في الجسم.

خفض الكوليسترول الضار.

تأثير مضاد للشيخوخة.

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