6 أسباب وراء نقص فيتامين ب في الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة

فيتامينات ب هي مجموعة من الفيتامينات الذائبة في الماء، والتي تلعب أدوارًا حيوية في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الطاقة، وظيفة الجهاز العصبي، وتكوين خلايا الدم.

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم (الحمى)، يمر الجسم بحالة من الإجهاد الأيضي، مما قد يؤثر على مستويات هذه الفيتامينات لعدة أسباب، وفقًا لـ medicalxpress.

زيادة الاستقلاب (الأيض)

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، تزداد معدلات الأيض في الجسم بشكل عام. هذا يعني أن الجسم يستهلك المزيد من الطاقة والعديد من الفيتامينات والمعادن لدعم وظائفه الحيوية لمكافحة العدوى أو الالتهاب الذي يسبب الحمى، فيتامينات ب ضرورية لعملية إنتاج الطاقة، وبالتالي تزداد الحاجة إليها.

زيادة استهلاك الجسم لمكافحة العدوى والالتهاب

الجهاز المناعي يعمل بجد لمكافحة العامل المسبب للحمى (سواء كان بكتيريا أو فيروسًا). فيتامينات ب، وخاصة B6 و B9 (حمض الفوليك) و B12، تلعب دورًا مهمًا في دعم وظيفة الجهاز المناعي وإنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة، هذا الاستخدام المكثف يمكن أن يستنزف مخزون الجسم منها.

فقدان السوائل وزيادة إخراج الفيتامينات

مع ارتفاع درجة الحرارة، غالبًا ما يحدث التعرق الزائد لخفض حرارة الجسم. بما أن فيتامينات ب هي فيتامينات ذائبة في الماء، فإنها يمكن أن تُفقد بسهولة أكبر مع العرق والتبول المتكرر (في بعض حالات الحمى)، مما يساهم في استنزاف مستوياتها.

نقص الشهية وسوء التغذية

الحمى غالبًا ما تكون مصحوبة بفقدان الشهية أو الغثيان، مما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام والمغذيات، إذا لم يتناول الشخص ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامينات ب خلال فترة الحمى، فإن ذلك يزيد من خطر النقص.

تأثير الالتهاب على الامتصاص والاستفادة

الالتهاب المزمن أو الشديد المصاحب للحمى يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز الهضمي وقدرته على امتصاص الفيتامينات بكفاءة. بعض فيتامينات ب (خاصة B12) تحتاج إلى عوامل امتصاص معينة في المعدة والأمعاء، وقد تتأثر هذه العملية أثناء الالتهاب.

تأثير بعض الأدوية

قد تتناول بعض الأدوية لعلاج الحمى أو السبب الكامن وراءها (مثل المضادات الحيوية)، والتي يمكن أن تتداخل مع امتصاص أو استقلاب فيتامينات ب في الجسم، مما يزيد من خطر النقص.

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