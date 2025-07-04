5 أسباب لتورم الساقين تشعر بهم عند الاستيقاظ من النوم

إذا استيقظت لتجد ساقيك متورمتين، فهذا يُعرف بـالوذمة (Edema)، وهو تراكم للسوائل في الأنسجة، بالعادة، يكون تورم الساقين أكثر وضوحًا في نهاية اليوم بسبب الجاذبية والوقوف، لكن لو شعرت به مباشرة عند الاستيقاظ، فقد يشير ذلك إلى أسباب معينة تستدعي الانتباه.

5 أسباب لتورم الساقين عند الاستيقاظ، وفقًا لما ورد في صحيفة medicalxpress.

- احتباس السوائل من نمط الحياة أو الطعام

عندما تستلقي بشكل مسطح لساعات، تسمح الجاذبية للسوائل بالتجمع في مناطق معينة، بما فيها ساقيك.

الكثير من الملح قبل النوم

لو تناولت عشاءً مالحًا أو وجبات خفيفة مالحة، جسمك سيحتفظ بالماء، مما يظهر كتورم عند الاستيقاظ.

قلة الحركة أثناء النوم

بعض الناس لا يغيرون وضعياتهم كثيرًا وهم نائمون، وهذا قد يسبب تجمع السوائل في الأطراف السفلية.

- مشاكل في القلب (خاصة قصور القلب الاحتقاني)

إذا كان قلبك لا يضخ الدم بكفاءة كافية (خاصة الجانب الأيمن)، يمكن للدم أن يتجمع في الأوردة، مما يزيد الضغط ويؤدي إلى تسرب السوائل للأنسجة المحيطة، خاصة في الساقين والقدمين. هذا التورم قد يكون واضحًا عند الاستيقاظ، وقد يرافقه أعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو التعب.

- مشاكل في الكلى

الكلى مسؤولة عن تصفية السوائل والفضلات. إذا لم تعمل الكلى بشكل صحيح (مثل الفشل الكلوي)، فإن جسمك يحتفظ بالصوديوم والماء، مما يؤدي إلى تورم عام، وقد يكون ملحوظًا في الساقين عند الاستيقاظ. في هذه الحالات، قد يظهر التورم أيضًا حول العينين أو في الوجه.

- مشاكل في الكبد (خاصة تليف الكبد)

ينتج الكبد بروتينات مهمة مثل الألبومين، التي تحافظ على السوائل داخل الأوعية الدموية. في أمراض الكبد المتقدمة (مثل تليف الكبد)، قد يقل إنتاج الألبومين، مما يسمح للسوائل بالتسرب إلى الأنسجة، مسببة تورمًا في الساقين والبطن.

- بعض أنواع الأدوية

العديد من الأدوية يمكن أن تسبب التورم كأثر جانبي، وقد يكون هذا التورم موجودًا عند الاستيقاظ. من أمثلة هذه الأدوية:

حاصرات قنوات الكالسيوم (لضغط الدم).

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين.

بعض أدوية السكري.

العلاج بالهرمونات.

الستيرويدات القشرية.

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