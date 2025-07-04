3 مشروبات تغسل الكلى يُفضل تناولها صباحا

شرب السوائل بشكل كافٍ هو أحد أهم العوامل لدعم وظائف الكلى، تناول بعض المشروبات في الصباح يمكن أن يساعد في تحفيز هذه العملية.

مشروبات تُفضل لتنظيف الكلى في الصباح، وفٌقًا لما ورد في صحيفة، healthline.

الماء العادي (مع الليمون إن أمكن)

الماء هو المشروب الأساسي والأكثر فعالية لدعم صحة الكلى. عند الاستيقاظ، يكون الجسم قد قضى ساعات طويلة دون ترطيب، وشرب الماء فورًا يساعد على إعادة ترطيب الجسم وتنشيط وظائف الكلى لطرد السموم التي تجمعت أثناء الليل.

يزيد الماء من تدفق البول، مما يساعد الكلى على تصفية الفضلات والمعادن الزائدة التي يمكن أن تتراكم وتؤدي إلى حصوات الكلى.

يمكن عصر نصف ليمونة في كوب الماء الدافئ. الليمون غني بـالسترات، وهي مادة طبيعية تساعد على منع تكون حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالكالسيوم. كما أن فيتامين C الموجود في الليمون مضاد للأكسدة ويدعم الصحة العامة.

عصير التوت البري (غير المحلى)

يُعرف عصير التوت البري بقدرته على الوقاية من التهابات المسالك البولية (UTIs) التي يمكن أن تؤثر على الكلى. يحتوي على مركبات تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المثانة والمسالك البولية.

بالرغم من أن تأثيره المباشر على "غسل" السموم أقل وضوحًا من الماء، إلا أنه يقلل من خطر العدوى التي قد تضر بالكلى. بعض الدراسات تشير أيضًا إلى أنه قد يساعد في تقليل كمية الأكسالات (التي تساهم في تكون الحصوات) في البول.

تأكد من اختيار عصير التوت البري النقي وغير المحلى، لأن الأنواع المحلاة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، والتي يمكن أن تكون ضارة أكثر من نفعها.

شاي البقدونس أو الهندباء

كل من البقدونس والهندباء معروفان بخصائصهما المدرة للبول الطبيعية. هذا يعني أنها تساعد على زيادة إخراج البول، مما يدعم عملية تصفية الكلى.

زيادة تدفق البول يساعد على طرد الفضلات والمعادن الزائدة من الكلى والجهاز البولي.

يُمكن غلي ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم في كوب ماء لمدة 5-10 دقائق، ثم يصفى ويشرب.

يُمكن تحضيره من جذور الهندباء المجففة أو أوراقها. يُضاف ملعقة صغيرة إلى كوب ماء مغلي ويُنقع لبضعة دقائق.

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