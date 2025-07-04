5 علامات تظهر في الإبط تكشف إصابتك بمرض قاتل.. احذر

بعض التغيرات في الإبط قد تكون مجرد أمور بسيطة، لكن القليل منها يشير إلى حالات صحية خطيرة، وفي بعض الأحيان تكون علامة على السرطان أو أمراض أخرى تستدعي الانتباه الطبي الفوري.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline ، إليك 5 علامات محتملة في منطقة الإبط قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة، وتستدعي زيارة الطبيب للتشخيص:

كتلة أو ورم (Lump or Mass):

وجود كتلة صلبة، ثابتة، أو مؤلمة (أو غير مؤلمة) تحت الجلد في الإبط. قد تكون متحركة أو ثابتة.

هذه هي العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الثدي الذي قد ينتشر إلى العقد الليمفاوية في الإبط، أو قد تكون ورمًا ليمفاويًا (مثل سرطان الغدد الليمفاوية). يمكن أن تكون أيضًا كيسًا دهنيًا أو التهابًا، لكن التشخيص الطبي ضروري لاستبعاد الأسباب الخطيرة.

تضخم الغدد الليمفاوية (Swollen Lymph Nodes):

الإبط يحتوي على مجموعة كبيرة من العقد الليمفاوية، إذا لاحظت تضخمًا في هذه العقد (عادة ما تكون بحجم حبة البازلاء أو أكبر)، قد تشعر بها ككتل صغيرة تحت الجلد. قد تكون مؤلمة عند اللمس أو غير مؤلمة.

العقد الليمفاوية تتضخم عادة استجابة للعدوى (مثل نزلات البرد أو التهاب الحلق) أو الالتهاب في مكان قريب. ومع ذلك، يمكن أن يكون التضخم المستمر وغير المبرر علامة على سرطان الغدد الليمفاوية (الليمفوما)، أو ابيضاض الدم (اللوكيميا)، أو انتشار أنواع أخرى من السرطان (خاصة سرطان الثدي أو الميلانوما) إلى هذه العقد.

تغيرات في الجلد (Skin Changes):

اسوداد وسماكة الجلد

(Acanthosis Nigricans) يصبح الجلد في الإبط داكنًا، سميكًا، ومخمليًا الملمس.

طفح جلدي لا يشفى أو يتفاقم

ظهور طفح جلدي مستمر، أحمر، متقشر، أو مصحوب بحكة شديدة ولا يستجيب للعلاجات العادية.

تغير في الشامة أو ظهور شامة جديدة

أي شامة في الإبط تتغير في الحجم، الشكل، اللون، أو تصبح غير منتظمة الحواف، أو تبدأ في النزيف، أو تثير الحكة.

اسوداد الجلد

غالبًا ما يرتبط بمقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تتطور إلى السكري من النوع 2، وفي حالات نادرة جدًا يمكن أن يكون علامة على سرطان داخلي (مثل سرطان المعدة أو القولون).

الطفح الجلدي المستمر

قد يشير إلى أمراض جلدية مزمنة، أو في بعض الحالات النادرة، قد يكون مرتبطًا بسرطانات جلدية معينة (مثل سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية).

تغير الشامات

هو علامة تحذير رئيسية للميلانوما، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.

ألم مستمر وغير مبرر (Persistent Unexplained Pain):

الشعور بألم أو عدم راحة في الإبط لا يزول من تلقاء نفسه، ولا يرتبط بإصابة واضحة أو شد عضلي.

الألم في الإبط يمكن أن يكون له أسباب عديدة غير خطيرة (مثل شد عضلي، كيس، أو التهاب الغدد العرقية). ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون الألم المستمر، خاصة إذا كان مصحوبًا بكتلة أو تورم، علامة على وجود سرطان أو التهاب شديد يتطلب التقييم.

تغير في التعرق أو الرائحة غير المعتادة (Unusual Sweating or Odor):

تغير مفاجئ في نمط التعرق في إبط واحد (مثل التعرق المفرط في إبط واحد فقط) أو ظهورائحة غريبة ومستمرة لا تزول بالنظافة الشخصية.

بينما التعرق والرائحة غالبًا ما تكون طبيعية أو مرتبطة بالنظافة، فإن التغيرات المفاجئة وغير المبررة، خاصة إذا كانت غير متناظرة (في إبط واحد فقط)، قد تكون في بعض الحالات النادرة مرتبطة ببعض المشكلات العصبية أو الغدية، أو حتى بعض أنواع السرطان التي تؤثر على الجهاز العصبي أو الغدد.

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