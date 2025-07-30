قد تكشف تليف الكبد أو هبوط القلب.. حسام موافي يحذر من مشكلة شائعة

كتب – سيد متولي

حذر أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، حسام موافي، من مشكلة شائعة يعاني منها العديد من الأشخاص، كاشفا أنها قد تشير إلى أمر خطير.

ما هو الانتفاخ؟

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "باب الخلق"، على قناة "النهار"، حذر "موافي" من مشكلة الانتفاخ، والتي تعني وجود غازات في الجهاز الهضمي، بنسبة تفوق الحد الطبيعي، ويعطي إحساسا كاذبا بالشبع.

أسباب الانتفاخ

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة، أسباب الانتفاخ، قائلا: "يحدث في أغلب الحالات بسبب عوامل فسيولوجية، والتدخين أبرزها، إضافة إلى التوتر، وتناول المشروبات الغازية، وكذلك تناول الطعام والشراب بسرعة".

مخاطر الانتفاخ المستمر

ونوه "موافي" إلى خطورة تجاهل الانتفاخ المستمر، مشيرا إلى أنه قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة، مثل تليف الكبد أو هبوط القلب.

متى تزور الطبيب؟

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة، بزيارة الطبيب فورا حال المعاناة من الانتفاخ بشكل مستمر، ولا يعالج حتى بالأودية.

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