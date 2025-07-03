4 علامات تحذيرية تنذر بنوبة قلبية.. لا تتجاهلها

رغم أن النوبات القلبية تفاجئ معظم المرضى دون سابق إنذار، إلا أن الجسم غالبا ما يرسل إشارات خفية قبل الكارثة بأسابيع، بل وأحيانا بشهر كامل.

وفي وقت تعد فيه أمراض القلب السبب الأول للوفاة عالميا، إذ حصدت أرواح 17.9 مليون شخص في عام 2019 وحده – 85% منهم بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية – فإن تجاهل هذه العلامات قد يكون خطأ قاتلا.

وفيما يلي 4 علامات تحذيرية تستدعي الانتباه واستشارة طبيب القلب، لأن الكشف المبكر والتدخل السريع قد ينقذ المريض، وفقا لموقع Times of India.

1- ثقل أو انزعاج في الصدر

ليس بالضرورة أن يكون الألم حادًا، فقد يأتي الشعور في صورة ضغط أو امتلاء أو ضيق، وقد يمتد إلى الذراع أو الفك أو الظهر. يظهر ويختفي أحيانًا، لكنه لا يجب أن يُهمل.

2- تعب غير مبرر

إذا شعرت بإرهاق مستمر حتى بعد أقل مجهود، مثل صعود السلالم أو التسوق، فقد يكون قلبك يواجه صعوبة في ضخ الدم. هذا العرض شائع خاصة لدى النساء.

3- ضيق في التنفس

شعور مفاجئ أو متكرر بعدم القدرة على التقاط الأنفاس حتى أثناء الراحة، قد يكون إشارة على تراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف القلب.

4- خفقان القلب أو اضطرابه

تسارع نبضات القلب، أو الشعور بالرفرفة، قد يدل على خلل في انتظام ضربات القلب، خصوصًا إذا ترافق مع دوخة أو ضيق في التنفس أو إغماء.

اقرأ أيضا:

نوع أعشاب احذر الإكثار منه.. يضعف القدرة الجنسية ويقلل الحيوانات المنوية

يدمر جسمك وأعضائك.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر

خطأ شائع أثناء تقطيع البطيخ يسبب التسمم الغذائي.. احذره

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس