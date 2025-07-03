4 عادات يومية تضعف عظامك بمرور الزمن.. توقف عنها فورا

مع التقدم في العمر، تصبح العناية بالعظام ضرورة لا رفاهية، خاصة أنها تعد الدعامة الصامتة للجسم. لكن كثيرين يرتكبون أخطاء يومية تؤدي تدريجيا إلى ضعف العظام، دون أن يشعروا حتى يقع المحظور في صورة كسر مفاجئ أو ألم مزمن.

وبحسب تقرير نشره موقع Times of India، هناك 4 عادات رائجة تضعف صحة العظام وتسرع الإصابة بهشاشتها.

1- الجلوس لساعات طويلة

الخمول يفقد العظام كثافتها، خصوصًا في المناطق الحاملة للوزن مثل الفخذين والعمود الفقري. الحركة اليومية مهمة لتحفيز بناء العظام.

2- الإفراط في الكافيين

أكثر من 3-4 أكواب من القهوة يوميًا قد ترفع نسبة فقدان الكالسيوم في البول، ما يُهدد قوة العظام على المدى الطويل.

3. قلة النوم

النوم العميق ضروري لإفراز هرمونات النمو وتجديد العظام. قلة النوم المزمنة تعرقل هذه العمليات الحيوية وتُضعف كثافة العظام.

4- المشروبات الغازية

تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يعيق امتصاص الكالسيوم، ما يدفع الجسم لسحبه من العظام، ويؤدي إلى إضعافها.

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