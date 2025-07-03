"الأطعمة الحارة".. وصفة طبيعية للوقاية من الأمراض وإطالة العمر

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن تناول الأطعمة الحارة بانتظام، وبكميات معتدلة، قد يكون مفتاحا لإطالة العمر والوقاية من أمراض مزمنة مثل القلب والسرطان.

وأرجع الباحثون هذه الفوائد إلى مركب "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحار، والذي يساعد في دعم التوازن البكتيري داخل الأمعاء، من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة وتقليل الضارة، ما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي والمناعة، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

وأوضح الدكتور بريان كووك لي، أستاذ علوم الغذاء، أن الكابسيسين يساهم أيضا في إنتاج حمض التربتوفان، الضروري لتكوين السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج والنوم والهضم.

ومن جانبه، أكد الدكتور كين غراي، المتخصص في الطب الشرقي، أن التوابل الحارة تنشط الدورة الدموية وتدعم التمثيل الغذائي، ما يحسّن تدفق الدم ويعزز صحة القلب والهضم.

وتشمل التوابل المفيدة الفلفل الحار والزنجبيل والثوم والقرفة والهيل والقرنفل وجوزة الطيب، إلا أن الخبراء حذروا من الإفراط في تناولها، لما قد يسببه من آثار جانبية كالحموضة والصداع واضطرابات المعدة، مشددين على أهمية الاعتدال ومعرفة درجة حرارة الفلفل من خلال مقياس سكوفيل.

وتعود هذه الفوائد إلى استخدام التوابل منذ قرون في الثقافات المختلفة، إذ كان الفلفل الحار جزءا من الطب الشعبي في آسيا وأمريكا اللاتينية، لدوره في مقاومة الأمراض وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

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