وقود لصحة الأمعاء.. 7 أطعمة مذهلة تناولها يوميا

كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي النظام الغذائي دورا أساسيا في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم.

لتعزيز صحة أمعائك، إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تحرص على تناولها يوميا، وفقا لموقع "health".

الأطعمة الغنية بالألياف

يساعد اتباع نظام غذائي غني بمصادر متنوعة من الألياف على زيادة هذه البكتيريا وتعزيز التوازن الصحي في الأمعاء.

مرق العظام

يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين والأحماض الأمينية، مثل الجلوتامين، التي تُسهم في إصلاح الحواجز المعوية ودعم سلامة بطانة الأمعاء.

التوت الأزرق

يتميز بكونه غنيا بالبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهابات، وخفض ضغط الدم، وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون، الماكريل، والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تمتلك قدرة على تقليل التهاب الأمعاء، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تحفيز إفراز اللعاب والصفراء والإنزيمات المعدية، ما يسهل عملية الهضم ويُحسن مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، كما أنه مفيد لتهدئة المعدة وتخفيف الغثيان.

الموز

مصدرا ممتازا للبريبايوتكس، وهي ألياف غير قابلة للهضم تغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، كما أنها تعزز نمو ونشاط الميكروبات المفيدة، ما يسهم في ميكروبيوم معوي صحي.

الخضروات الورقية

الخضراوات الورقية، مثل السبانخ، غنية بالفيتامينات، المعادن، والألياف التي تدعم صحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من التهابات الجهاز الهضمي.

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