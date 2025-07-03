ما أسباب وأعراض وطرق الوقاية من مرض "الوردية"؟

الوردية هي حالة جلدية تصيب البعض عادة بعد سن الـ 30، ويمكن أن تفاقم حروق الشمس ظهور الوردية، وقد تستمر لسنوات دون علاج مناسب.

أعراض الوردية

احمرار الوجه.

احمرار الخدين.

احمرار الأنف.

تأثير الوردية

تسبب الوردية تهيج العين وحرقة أو لسعة في الوجه، وبقع حمراء، وسماكة الجلد في بعض الحالات، وقد تساعد الأدوية والكريمات والمستحضرات على تخفيف الأعراض، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

طرق الوقاية

-وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين على الأقل.

-استخدام واقي الشمس بعامل حماية 50 يوميا.

-تجنب تناول الأطعمة الحارة.

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