ما أسباب وأعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال؟

كشف بافل بيريجانسكي طبيب الأطفال الروسي أن جسم الإنسان في الصيف يمكن أن يتأثر بتغيرات مناخية متباينة، مثل السباحة بعد ارتفاع درجات الحرارة في نهر بارد أو التعرض لهواء مكيف الهواء.

وتابع: "تزداد عوامل الخطر في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتقلبات الطقس التي غالبا ما نشهدها في هذه الفترة"، وفقا لموقع "radio1".

وأضاف: "هذه التقلبات، التي قد تشمل التغير المفاجئ بين درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، أو التعرض لتيارات هواء باردة بعد حرارة شديدة، يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي.

وأشار: "ولكن في الطقس الحار تنشط الفيروسات، لذلك تزداد حالات العدوى لدى الأطفال بسبب كثرة البكتيريا، وذلك لعدم تنظيف مكيفات الهواء".

الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي

التسمم والحمى والسعال والبلغم.

ويعاني الأطفال الصغار أيضا من فقدان الشهية والتعرق والتهيج والصداع وضيق التنفس. ولكن لا يمكن تشخيص المرض إلا من خلال فحوصات طبية إضافية".

ويوصي الطبيب بعدم علاج سعال الأطفال ذاتيا لتعدد أسبابه، وإذا كان بسبب عدوى رئوية فيروسية، فمن الضروري علاجه بوسائل خاصة.

وتنتشر الأمراض الفيروسية بين الأطفال كثيرا في الصيف. والسبب الرئيسي هو تقلبات الطقس، التي تمنع الجسم من الاسترخاء. ولحماية الأطفال تساعد البيئة النفسية المناسبة في الحفاظ على مناعة صحية لدى الأطفال.

ويقول: "لا جدوى في ظل التوتر، من الحديث عن مناعة قوية. كما من المهم التخلص من جميع العادات السيئة للأطفال والبالغين، لأن جميع أفراد الأسرة يتنفسون دخان السجائر. والتدخين بجميع أنواعه له ضرر جسيم، حتى لو كان سلبيا. كما أن التطعيم المناسب واتباع نظام غذائي متوازن ضروريان".

ويشير إلى أن النظام الغذائي للطفل يجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية.

ويقول: "إذا كان الطفل لا يتناول منتجا معينا، فيجب استبداله، واختيار نظام غذائي آخر. لأن نمط حياة الطفل ومستوى نشاطه يعتمد على التغذية".

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