هل شرب الماء أثناء الأكل يضر معدتك؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

أثير بعض الجدل خلال الفترة الماضية حول تأثير شرب الماء أثناء تناول الطعام على عملية الهضم، من الناحية الصحية وآثاره الضارة على الجسم.

كيف يساعد الماء على الهضم؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية إن شرب الماء أثناء تناول الطعام يساعد على تكسير الأكل وتليينه، ما يسهل مضغه وبلعه وانتقاله عبر المريء إلى المعدة، وشرب الماء ضروي لإنتاج اللعاب، الذي يحتوي على إنزيمات تبدأ عملية الهضم في الفم.

وتابع "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الماء يساعد أيضًا على تحريك الطعام بسلاسة داخل الجهاز الهضمي، ما يمنع الانتفاخ والإمساك، مما يساعد الماء في تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية منه.

تخفيف عصارة المعدة

وأردف أن هناك اعتقادا شائعا بأن شرب الماء أثناء الأكل يخفف عصارة المعدة ويقلل من فعاليتها، بينما المعدة تتكيف مع كمية السوائل وتنتج المزيد من الحمض اللازم للهضم.

إبطاء الهضم

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن الماء يبطئ حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء، ولكن الدراسات لا تدعم هذا الادعاء.

وبيّن أن شرب كميات كبيرة جدًا من الماء دفعة واحدة أثناء الوجبة يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة، وقد يجعلك تشعر بالشبع بسرعة، وهو ما قد لا يكون مرغوبًا لمن يحاولون زيادة الوزن.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية

وألمح إلى أن المصابين بأمراض القلب أو الكلى أو الكبد بحاجة إلى تقليل كمية الماء التي يشربونها، ويجب عليهم استشارة الطبيب.

درجة حرارة الماء

وأشار إلى أنه يفضل بعض الخبراء شرب الماء الفاتر بدلاً من الماء البارد جدًا، حيث يعتقدون أن الماء البارد قد يعيق عملية الهضم قليلاً.

واختتم "صلاح" بالقول: "لا تبالغ في شرب الماء أثناء الوجبة، كوب أو كوبين يكفي، تناول رشفات صغيرة على مدار الوجبة بدلاً من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، اشرب عندما تشعر بالعطش، يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء قبل 20-30 دقيقة من تناول الطعام في ترطيب الجسم والتحكم في الشهية".

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