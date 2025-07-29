تظهر في الحمام.. احذر 7 علامات تكشف الإصابة بـ السرطان

كتب – سيد متولي

في حين أننا جميعًا نشهد تغيرات طفيفة في عادات استخدام الحمام بين الحين والآخر، وهو أمر طبيعي، لكن في بعض الأحيان، قد تكون هذه التغيرات الطفيفة أيضًا علامات على مرض أكثر خطورة، مثل السرطان.

في بعض الحالات، قد تكون التغيرات الطفيفة والمستمرة في أنماط الأمعاء أو التبول علامات تحذير مبكرة لبعض أنواع السرطان، وخاصة تلك التي تصيب القولون أو المثانة أو الكلى أو البروستاتا، ما يجعل هذه الأعراض تمر دون أن يلاحظها أحد هو الخلط بينها وبين مشاكل هضمية غير ضارة أو تغيرات مرتبطة بالعمر، لكن اكتشاف هذه العلامات الطفيفة مبكرًا أمر بالغ الأهمية للكشف عن السرطان وعلاجه، كما أنه يزيد من فرص نجاة الشخص، ولذلك من الضروري الانتباه إلى جسده.

دم في البول أو البراز

يُعدّ وجود دم في البول أو البراز علامةً مُقلقةً على وجود مشكلة، ولا ينبغي الاستهانة بها، قد يُشير وجود الدم في البول إلى سرطان المثانة أو الكلى، بينما قد يكون وجود الدم في البراز علامةً على سرطان القولون والمستقيم، حتى لو ظهر الدم من حين لآخر أو كان مرئيًا فقط تحت المجهر، فلا ينبغي تجاهله، بل يجب فحصه طبيًا، استشر طبيبك في حال وجوده، بحسب تايمز أوف إنديا.

كثرة التبول خاصة في الليل

هل لاحظتَ زيادةً في عدد مرات التبول، خاصةً إذا كنتَ تستيقظُ ليلًا عدة مرات مؤخرًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا تستهِنْ بهذا، فقد يكون هذا علامةً على الإصابة بسرطان البروستاتا أو المثانة، خاصةً لدى الرجال الأكبر سنًا، مع أن كثرة التبول، خاصةً ليلًا، تعد من الأعراض الشائعة للشيخوخة أو تضخم البروستاتا، إلا أنه من المهم استبعاد وجود ورم خبيث، إذا كنتَ رجلًا ولاحظتَ هذه العلامة مؤخرًا، فاستشر طبيبكَ واخضع للفحص.

تغيرات في شكل البراز أو حجمه

إذا أصبح برازك فجأةً رقيقًا كالقلم الرصاص، أو شبيهًا بالشريط، واستمر على هذا النحو لعدة أيام، فقد يُشير ذلك إلى انسداد في القولون، وربما يكون ناتجًا عن سرطان القولون والمستقيم، وبينما تختلف حركات الأمعاء الطبيعية، إلا أنه إذا استمرت، فلا ينبغي إغفالها.

الإمساك المزمن أو الإسهال

من الطبيعي أن تعاني من الإمساك أو الإسهال من حين لآخر، ويحدث ذلك عادةً نتيجةً لتغيير في النظام الغذائي أو عدوى، ولكن إذا لاحظتَ مشاكل معوية مستمرة مثل الإمساك أو الإسهال - خاصةً إذا تغير روتينك بشكل ملحوظ مؤخرًا - فقد يكون ذلك علامة تحذير، قد يشير الإسهال المزمن إلى سرطان القولون والمستقيم أو البنكرياس، بينما قد يكون الإمساك المزمن ناتجًا عن انسداد أو ورم.

ألم أثناء التبول أو التبرز

هل تعاني من ألم أثناء التبول أو التبرز؟ لا تستهِن بهذا، فقد يكون علامة خفية على سرطان المثانة أو التهابات المسالك البولية. وبالمثل، لا ينبغي تجاهل ألم التبرز المستمر، فقد يكون أيضًا علامة خفية ومبكرة على سرطان المستقيم أو الشرج، خاصةً إذا لاحظتَ أيضًا نزيفًا أو كتلًا، إذا لاحظتَ ألمًا أثناء التبول أو التبرز مصحوبًا بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن المفاجئ أو التعب، فاستشر طبيبكَ واحصل على فحص طبي في أقرب وقت ممكن.

فقدان الوزن غير المبرر

هل لاحظتَ مؤخرًا فقدانًا ملحوظًا في الوزن دون محاولة، وهل يشمل ذلك أيضًا تغيرات في عادات الأمعاء أو التبول؟، قد تكون هذه علامات خفية على الإصابة بسرطانات مثل سرطان القولون أو المعدة أو البنكرياس، ولا ينبغي تجاهلها، لماذا؟ وفقًا لمايو كلينك، " يسرق السرطان الغذاء من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر الغذائية، وغالبًا لا يتأثر ذلك بعدد السعرات الحرارية أو نوع الطعام المُتناول؛ إذ يصعب علاجه ".

الشعور بأنك لم تفرغ أمعائك بالكامل

إذا كنت تشعر باستمرار بأن أمعائك لم تفرغ تمامًا، حتى بعد ذهابك إلى الحمام، فإن هذا يُسمى زحيرًا، قد يكون هذا بسبب الالتهاب، ولكنه قد يكون أيضًا علامة مبكرة على سرطان المستقيم، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يرجع ذلك إلى وجود ورم يسد جزءًا من الأمعاء، ما يجعلك تشعر وكأن هناك دائمًا المزيد لتمريره.

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