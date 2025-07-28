عانت من هذه العلامات.. سيدة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء بهذه الطريقة

كتبت- أسماء مرسي:

تلقت تاهني درايفر، امرأة أسترالية تبلغ من العمر 39 عاما، تشخيصا صادما بإصابتها بسرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة.

بداية الأعراض

بدأت القصة عندما شعرت تاهني بانتفاخ وألم في المعدة بعد تناول طعام دسم، وظنت أنه مجرد أثر جانبي لتناول البيتزا والبصل، لاحقا، ساءت حالتها بسرعة بعد ليلة في السوق، حيث عانت من القيء والإرهاق الشديد، وظنت في البداية أنها مصابة بتسمم غذائي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

التشخيص المفاجئ

بعد أيام من التقيؤ والعجز عن الأكل، قررت زيارة الطبيب، وهناك نُقلت فورا إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات عن وجود ورم بحجم كرة التنس.

اكتشاف انتشار السرطان

بعد يومين، خضعت تاهني لعملية جراحية، لكن الأطباء اكتشفوا أن السرطان قد انتشر بشكل واسع إلى بطانة المعدة والعقد الليمفاوية والكبد والحوض.

وخلال متابعة لاحقة، تلقت تاهني الخبر المؤلم، وهو المرض في مرحلة متقدمة وغير قابل للشفاء، والعلاج الكيميائي لن يكون إلا لتأخير تطوره مؤقتا.

رغم خطورة الوضع، تاهني مصممة على الاستمرار في الحياة بأفضل ما يمكنها، تخطط للعودة إلى العمل جزئيا، كما تحلم برحلة بحرية مع ابنتيها إلى نيوزيلندا في عيد ميلادها الأربعين.

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