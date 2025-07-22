ما أفضل وقت لتناول بذور اليقطين؟

بذور اليقطين، كنز غذائي من الفوائد، فهي غنية بـالمغنيسيوم والزنك والحديد والبروتين والدهون الصحية، ما يجعلها إضافة قيمة لنظامك الغذائي.

تحسين المزاج والنوم

تحتوي بذور اليقطين على التريبتوفان، وهو حمض أميني حيوي يقوم الجسم بتحويله إلى السيروتونين والميلاتونين، هذان الهرمونان يؤديان دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية وتحسين جودة النوم، لذا، يمكن أن يساعد إضافتها إلى نظامك الغذائي على تخفيف الاكتئاب وتحسين جودة النوم.

مضادات أكسدة وفوائد صحية

بالإضافة إلى تأثيرها على النوم والمزاج، تتميز بذور اليقطين بخصائصها الأخرى، وتشمل:

تحمي الجسم من الأضرار وتقلل الالتهابات.

تسهم في تحسين تكوين الحيوانات المنوية.

التئام الجروح.

مضادة للميكروبات والتقرحات.

علاج تضخم البروستاتا الحميد.

أفضل الأوقات لتناول بذور اليقطين

يمكنك الاستفادة القصوى من بذور اليقطين عن طريق دمجها في أوقات محددة من يومك:

الصباح

يمكن أن يوفر تناول بذور اليقطين في الصباح دفعة من الطاقة لبدء يومك بنشاط، فهي غنية بـالزنك، الذي يعزز وظائف المناعة ويساعد على مكافحة العدوى وتقليل مدة نزلات البرد.

بعد التمارين الرياضية

وجبة خفيفة ممتازة بعد التمرين، محتواها العالي من البروتين يساعد على إصلاح وبناء الأنسجة العضلية، كما تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مثل الليوسين والأيزوليوسين والفالين، الضرورية لتخليق بروتين العضلات.

فوائد قبل النوم

تناول بذور اليقطين قبل النوم خيارًا صحيًا آخر، فـالتريبتوفان والمغنيسيوم الموجودان فيها يعملان على تهدئة الجهاز العصبي، ما يعزز إنتاج السيروتونين والميلاتونين ويساعدك على النوم بشكل أسرع وأعمق، كما يسهم الزنك في تحويل التريبتوفان بفعالية أكبر.

وتساعد الدهون الصحية والألياف والبروتين على الشعور بالشبع طوال الليل، وتعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الاستيقاظ بسبب الجوع أو الانزعاج.

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