مكوناته موجودة في كل بيت.. حسام موافي يكشف عن طعام يعالج الإمساك

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد عن طعام يعالج الإمساك.

وقال موافي: "الإمساك عرض وليس مرض، لذا تتطلب معرفة سببه استشارة الطبيب للتشخيص السليم".

وأضاف حسام: "قد يكون الإمساك نتيجة لطبيعة الطعام الذي يتناوله المريض يوميا".

وأشار: "التوتر قد يكون من الأسباب النفسية التي تسبب الإمساك".

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة: "السلطة يمكن أن تسهم في تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج، وذلك بفضل مكوناتها غير المهضومة التي تتبقى في المعدة والأمعاء".

وأشار: "الخضراوات الموجودة في السلطة مثل الجرجير والطماطم والخيار قد لا تمتص بالكامل من الجهاز الهضمي، بل يتبقى جزء منها يزيد من حجم البراز".

حذر موافي مرضى الإمساك من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مثل الخبز والمكرونة والأرز، نظرا لأن الجهاز الهضمي يمتصها بالكامل، مما يزيد من صعوبة التبرز.

أطعمة أخرى تعالج الإمساك:

الزبادي

المكرونة، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

مخلل الملفوف

الخضراوات الغنية بالألياف

الفاصوليا

العدس

البازلاء

الكيوي

الكمثرى

العنب

الخوخ

التوت الأسود والأحمر

البروكلي

القرنبيط

الكرنب

السبانخ

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