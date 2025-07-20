علامات مبكرة تكشف بداية الإصابة بسرطان الدم

كتبت: رودينا ضوه

قد تبدأ بعض الأمراض الخطيرة بأعراض بسيطة تمر دون انتباه، ومن بينها سرطان الدم، الذي يعرف ببداياته الصامتة وتطوره السريع، ففي كثير من الحالات، تظهر علامات مبكرة مثل الحمى المتكررة، الإرهاق الشديد، دون أن يدرك المصاب أن هذه الأعراض قد تكون مؤشراً على مرض خبيث في الدم.

التعب وضيق التنفس:

الشعور بالضعف والتعب، حتى بعد الراحة، يمكن أن يكون علامة على فقر الدم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وهو أمر شائع في سرطانات الدم مثل سرطان الدم أو الليمفوما، وفقًا لموقع timesofindia.

تضخم الغدد الليمفاوية والالتهابات المتكررة:

يمكن أن يشير تضخم الغدد الليمفاوية إلى الإصابة بالورم الليمفاوي أو سرطان الدم.

ألم العظام والمفاصل:

قد يكون ألم العظام أو المفاصل عرضًا لسرطان الدم أو الليمفوما، خاصة إذا انتشر السرطان إلى العظام أو المفاصل، يستدعي الألم المستمر أو الشديد التقييم الطبي والتشخيص في الوقت المناسب.

التعرق الليلي الشديد والحمى المستمرة:

يمكن أن تكون الحمى المتكررة والتعرق الليلي مؤشراً على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم .

تضخم الكبد أو الطحال:

قد يشير تضخم الكبد أو الطحال إلى سرطان الدم، وخاصة سرطان الدم أو الليمفوما.

فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن دون الرغبة في إنقاصه قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الدم، حيث يمكن للخلايا السرطانية أن تساهم في التغيرات الأيضية وكذلك تغيرات الشهية.

كدمات أو نزيف غير طبيعي:

قد يشير ظهور الكدمات بسهولة، أو نزيف اللثة، أو ظهور بقع حمراء صغيرة إلى نقص الصفائح الدموية ومشاكل تخثر الدم المرتبطة بسرطان الدم كما قد يكون نزيف الأنف من علامات التحذيرية.

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